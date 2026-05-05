En los últimos días, Pampita protagoniza uno de los rumores, en relación a su presente amoroso, que toma gran fuerza cada momento. La modelo habría decidido ponerle fin a su relación con Martín Pepa, con quien mantenía un vínculo hace poco menos de dos años, con una ruptura y reconciliación inculuida.

Pese al silencio que mantiene la también conductora, se comenzaron a conocer detalles sobre el motivo que la llevó a ponerle un fin a su noviazgo. Fue Yanina Latorre quien en Sálvese quién pueda (América) quien reveló que Pampita habría realizado un hallazgo por el que determinó terminar con el vínculo.

Pampita se habría separado de Martín Pepa: el motivo

Luego de su separación con Roberto García Moritán, Pampita volvió a encontrar el amor en Martín Pepa, un empresario argentino radicado en Estados Unidos. Y desde finales del 2024, se mostró enamorada aunque sin dejar de remarcar que la distancia entre ellos era un tema que complicaba sus encuentros, aunque encontraron las formas para vivir su romance.

Sin embargo, tras ocho meses de amor, en julio de 2025, pusieron fin a su relación debido a que la distancia fue un gran desafío para ellos, con sus agendas llenas. Pero poco tiempos después decidieron darle una segunda oportunidad a su amor. Pero esta abril. los rumores de crisis y separación volvieron a tomar fuerza. Por el momento, Pampita no confirmó la separación pero fue Yanina Latorre quien reveló detalles sobre esta decisión de la modelo.

"Estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa", indicó la conductora en SQP. Pero aclaró: "No sé qué es el algo. No sé si es un engaño, una mentira o que omitió contarle algo". Pero además, Latorre indicó que Pampita se eneró que ella daría esta información y se enfocó en averiguar quién había filtrado esta información.

También, la conductora aseguró que la frase que habría lanzado la modelo fue: "Algo le hizo él. ‘Se mandó una y estoy muy triste’, dijo". Por el momento, se desconoce cuál es la acción que habría realizado el empresario, sin embargo sería de gravedad siendo que por ello Pampita habría tomado la determinación de la separación.

Por el momento, Pampita se resguarda en el silencio y recienemtne viajó a Miami, y aunque se especuló sobre un reecuentro con Martín Pepa, esto aún no habría ocurrido.