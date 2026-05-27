Carla Peterson, Diego Peretti y Mercedes Morán sorprendieron a Graciela Borges con un emotivo homenaje

Graciela Borges vivió una noche cargada de emoción durante el homenaje que le realizó Fundación SAGAI en su sede de la calle 25 de Mayo. La actividad, abierta al público, reunió a artistas, estudiantes y amantes del cine argentino para celebrar más de seis décadas de trayectoria de una de las figuras más emblemáticas de la cultura nacional.

Graciela Borges

La jornada comenzó con la proyección de El Dependiente, el clásico film dirigido por Leonardo Favio, y continuó con una conversación íntima junto a Graciela Borges moderada por Guadalupe Docampo, integrante de la Comisión Directiva de SAGAI. Además, contó con la participación de Jorge Marrale, presidente de la entidad, y los sorpresivos mensajes de Carla Peterson, Diego Peretti y Mercedes Morán.

Un encuentro íntimo para celebrar el legado de Graciela Borges

Durante el evento, Graciela Borges repasó distintos momentos de su carrera y recordó anécdotas ligadas al cine argentino y las experiencias que marcaron su vida artística. El encuentro permitió al público acercarse a una figura fundamental del espectáculo desde un costado más humano y emocional.

Graciela Borges

La actriz habló sobre distintas etapas de su trayectoria y reflexionó sobre el vínculo que mantiene con el cine nacional después de más de sesenta años de trabajo ininterrumpido. Además del reconocimiento institucional, la jornada incluyó mensajes sorpresa de colegas y artistas que quisieron homenajearla públicamente con palabras llenas de admiración y cariño.

La influencia de Graciela Borges en sus colegas

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Diego Peretti, quien definió a Gabriela Borges como una actriz que “marcó a fuego el cine moderno argentino”. El actor destacó su capacidad interpretativa y la influencia que tuvo trabajando con directores fundamentales como Leonardo Favio, Juan José Campanella y Lucrecia Martel: “Tus interpretaciones siempre fueron a mi criterio únicas, brillantes y originales”, expresó. Y agregó: “Te respeto muchísimo, te quiero mucho y me parecés una gran artista”.

Graciela Borges

Por su parte, Mercedes Morán recordó el momento en que compartió elenco con Graciela Borges en La Ciénaga y aseguró que trabajar con ella fue uno de los momentos más importantes de su carrera: “A partir de ahí nació una relación de amistad que todavía conservamos”, contó. Además, la definió como “de lo más talentoso y bello que hay en el cine”.

Otro de los mensajes que más emocionó a los presentes fue el de Carla Peterson: “Graciela es el lucero. Es la estrella que más brilla, pero es cercana, es una estrella terrenal”, expresó la actriz, en una definición que sintetizó el cariño y la admiración que despierta Graciela Borges entre distintas generaciones de artistas. Además, recordó el primer trabajo que compartieron juntas y destacó cómo la actriz acompañaba: “Baja hasta donde vos estás para darte la mano y que puedas avanzar”, aseguró.

Graciela Borges

Con este homenaje, Fundación SAGAI volvió a poner en valor el legado de una de las grandes figuras del cine argentino como lo es Graciela Borges, en una jornada atravesada por la emoción, la memoria y el reconocimiento colectivo hacia una artista que sigue siendo referencia indiscutida de la cultura nacional.