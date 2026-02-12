La primera noche de Bad Bunny en Argentina, antes de sus tres shows en River: máxima discreción, cena y flan para llevar

Bad Bunny ya está en Buenos Aires y, antes de sus tres shows en el estadio River Plate, eligió disfrutar de una cena íntima y lejos de las cámaras. Con máxima discreción y un fuerte operativo de seguridad, el artista puertorriqueño pasó por NESS, el restaurante de fuegos ubicado en el corazón de Núñez, para vivir una experiencia gastronómica muy privada.

Así fue la primera noche de Bad Bunny en Argentina, antes de sus tres shows en River

Con un fuerte dispositivo de seguridad y la discreción que caracteriza a los grandes, Benito Antonio Martínez Ocasio llegó alrededor de las 20:30, cubierto con gafas, gorra, capucha y un pañuelo que le cubría el rostro. Aunque fuera del local esperaba un grupo de fanáticos expectantes, dentro el clima era totalmente diferente: relajado, amigable, e incluso con el artista mostrándose distendido y con mucho sentido del humor. Durante su visita, Bad Bunny se mostró cercano, intercambiando bromas tanto con el equipo de cocina como con el de sala.

Bad Bunny

Uno de las regalos de la noche fue la mini cata de vinos argentinos que se organizó especialmente para él, recorriendo diferentes regiones vinícolas del país. El artista se dejó sorprender por las etiquetas de Jujuy, Mendoza, Patagonia, Salta y San Juan, degustando vinos como el Sauvignon Blanc Trópico Sur, el Chardonnay Mainqué, y el Malbec Finca Las Carreras. Al final de la cena, el cantante decidió llevarse a su hotel dos botellas: una de Mainqué y otra de Finca Las Carreras.

La propuesta gastronómica de NESS, el restaurante del chef Leo Lanussol recientemente incluido en el ranking Latin America’s 50 Best Restaurants, se basa en una cocina a la brasa que pone al fuego como protagonista. En la mesa de Bad Bunny no faltaron las delicias como el pan a las brasas, chipirones con huancaína negra, cerdo con chili crisp y un arroz con queso Lincoln y brócoli. Pero el verdadero ganador de la noche fue el postre: el flan de halva, un plato que cautivó tanto al artista que pidió dos porciones extra para llevarse al hotel.

Cómo serán los shows de Bad Bunny en Buenos Aires

Este paso por Buenos Aires no es un hecho aislado: Bad Bunny llega a la Ciudad con una expectativa que no deja de crecer. Este 13, 14 y 15 de febrero, se presentará con tres shows consecutivos en el Estadio River Plate, en el marco de su gira mundial. Tras un año consagratorio, donde rompió récords y consolidó su estatus como uno de los artistas más importantes del planeta, el cantante regresa al país con un vínculo especial con su público argentino, que no dudó en agotar las entradas para estas tres esperadas fechas.

La presencia de Bad Bunny en Buenos Aires promete ser un hito, no solo por su gran capacidad de convocatoria, sino también por la emoción que genera el hecho de que uno de los artistas más influyentes de la música urbana haya elegido disfrutar de los placeres simples de la ciudad antes de su gran espectáculo.