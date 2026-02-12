Desde que oficializó su romance con Mauro Icardi, la China Suárez se muestra feliz y llena de vitalidad por esta nueva etapa sentimental. Si bien mantiene un intenso enfrentamiento mediático y judicial con Wanda Nara, la actriz no duda en contar con sumo orgullo cómo comenzó su historia de amor con el futbolista del Galatasaray. Es por ello que recurrió a una anécdota para brindar los detalles del encuentro secreto con el delantero donde casi es descubierta por la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

La China Suárez contó en detalle cómo se reencontró con Mauro Icardi

En medio de un nuevo escándalo mediático tras filtrarse las presuntas imágenes de Mauro Icardi en una fiesta en Turquía donde le habría sido infiel a su actual pareja, la China Suárez se dispuso a dejar en claro que su noviazgo no está en peligro ya que se trata de una “manipulación” por parte de quienes quieren verlos separados. Acostumbrada a las persecuciones de los paparazis, la actriz contó cómo fue el reencuentro a escondidas con el deportista luego de haberse distanciado por más de tres años.

Fue en la primera entrevista que tuvo en La Mañana con Moria (eltrece) en el que la artista reveló todos los detalles de cómo volvió a acercarse al papá de Francesca e Isabella Icardi. “Fue muy fuerte. Yo estaba sentada, de espaldas a la puerta, con mi mejor amiga del colegio y otra amiga más. Llegué primero porque soy muy puntual”, comenzó relatando entre risas y miradas cómplices con el capitán del equipo turco que la acompañaba detrás de cámara.

Según manifestó que se encontró con la sorpresa de habérselo topado en el prestigioso restaurante de Buenos Aires. “Era imposible que estuviera en ese lugar. Yo no lo esperaba”, aseguró. Sin embargo, su mejor amiga fue quien le dio la noticia. “Me toca y me dice: ‘Creo que acaba de entrar’. Yo le dije que no, que era imposible. Pero cuando me doy vuelta… lo veo entrar”.

La cantante describió ese instante como una escena de película. “Me había olvidado de que era tan alto y que era tan lindo. Fue en cámara lenta. Lo vi entrar. No lo podía creer. Quería hacerme la distraída, pero lo veía. Y él me veía a mí”. En ese momento, según explicó, todavía no tenía claro si quería volver. “Yo no quería blanquear nada. Pensaba: primero quiero escucharlo hablar. A ver si lo que me dice me cierra. Y si no, listo, cada uno por su lado”.

La China Suárez y Mauro Icardi casi son pillados por Wanda Nara

El reencuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi fue en un boliche al que ambos solían ir, pero que nunca se había cruzado hasta ese 29 de noviembre de 2024. “Ninguno le debía nada a nadie. Estábamos separados. No había nada que reprochar”, aclaró. Entre tanto cruce de miradas, el arribo de Wanda Nara y L-Gante al lugar cambió definitivamente el clima de la reunión. “Yo estaba sentada de espaldas a la puerta y mi mejor amiga, que no ve y usa anteojos, me dice: ´che, creo que acaba de entrar ella con el cantante´”, señaló ante la escucha atenta de La One.

La enemistad entre la actual y la expareja de Mauro Icardi llevó a que la joven de 33 años no pueda ni pronunciar su nombre: “No la quiero nombrar”, exclamó, mientras que aseguró que la presentadora de Telefe “siguió de largo y se sentó en otra mesa”. En este marco, reveló que tanto ella como Icardi se mantuvieron en sus respectivos lugares porque “sino iba a explotar todo peor de lo que lo explotó”. “Ahí empezó nuevamente la historia. Y desde ese día no nos separamos más”, lanzó orgullosa de su idilio.

Sobre los rumores de compromiso, la China Suárez fue cauta. Confirmó que hubo un gesto simbólico con anillos, aunque bajó el tono a las versiones de casamiento. “No hablamos de boda. Pero sí, hay algo ahí… estamos esperando un viaje a París”. Con humor y romanticismo, cerró la idea con un deseo que tiene con Mauro Icardi: “Ojalá no muera lo nuestro. Es una historia de amor que venimos viviendo hace un año". Una historia que, según ella misma reconoce, comenzó escondiéndose de la prensa y de Wanda Nara.

