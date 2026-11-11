La primera salida de soltero de Emanuel Ortega: festejo con sus hermanos, noche porteña y encuentro con Charly García

La artista Rosario Ortega festejó su cumpleaños número 41 rodeada de su familia y amigos. El lugar elegido fue El Legado Piano Bar, el preferido de las estrellas de rock, ubicado en la zona de Retiro. Los invitados, entre los que estaba su hermano Emanuel Ortega, disfrutaron de bocaditos, tortilla, frutos de mar y los tragos de autor. La matriarca de los Ortega, Evangelina Salazar, se ocupó de llevar un rogel, la torta preferida de la cumpleañera.

Martín, Julieta y Emanuel Ortega.

El cumple de Rosario, la primera salida de soltero de Emanuel Ortega

Feliz y acompañada de sus padres, Evangelina y Palito, y de sus hermanos Martín, Julieta y Emanuel, Rosarito pidió los tres deseos y se emocionó cuando Charly García, gran amigo de la familia, le regaló un disco con una dedicatoria especial escrita por él mismo: “Para Ro”.

La cumplañera, Rosario, junto a sus hermanos y Evangelina y Palito, sopló las velitas el lunes al mediodía.

Charly García, amigo de los Ortega, le regaló a Rosario un disco.

Para Emanuel, que de a poco supera las repercusiones de su separación de Julieta Prandi asólo 27 días de casarse, fue la primera salida oficial como soltero y se lo notó más animado. El viernes había cenado con su amigo Gaby Álvarez en el Italpast del Hotel Faena y luego se relajaron con tragos en el Library Lounge del mismo hotel.

Emanuel con Gaby Álvarez.

El viernes, Ana Paula Dutil, ex de Emanuel, fue al cumple de Luciana Salazar con su ex cuñada Julieta.

Esa misma noche, muy cerca de ahí, en el restó Montecarlo, Luciana Salazar, sobrina de Evangelina y muy querida por todo el clan, celebró su cumpleaños. Fue otro motivo de celebración familiar al que se sumó Ana Paula Dutil, ex del cantante. Después los Ortega se encontraron para seguir las copas en el Lounge.