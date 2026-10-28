Palito Ortega y Evangelina Salazar recibieron la visita de Matilda, la hija de Luciana Salazar: "Una noche inolvidable"

Palito Ortega y Evangelina Salazar compartieron un encuentro familiar muy especial en el Teatro Ópera, donde estuvo presente Matilda, la hija de Luciana Salazar. Tras una jornada repleta de música y momentos especiales, quedaron registradas distintas postales que reflejaron un momento cercano. Detrás de escena, algunas imágenes permitieron mostrar una faceta diferente de la velada que compartieron sobre los escenarios. Lo ocurrido después de la función aportó un capítulo adicional a una noche que sorprendió a todos.

Matilda enterneció a todos con una postal junto a Palito Ortega y Evangelina Salazar

La reciente presentación de Palito Ortega en el Teatro Ópera, por su gira de despedida y reencuentro titulada “Por siempre”, dejó varias imágenes para el recuerdo. Entre ellas, una de las más comentadas fue la presencia de su sobrina nieta, Matilda, la hija de Luciana Salazar, quien no solo sorprendió al público durante el espectáculo, sino que también tuvo la oportunidad de compartir un momento especial con el cantante y con Evangelina Salazar detrás de escena.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

En las últimas horas, la hija de la modelo publicó en sus redes sociales una serie de fotografías que reflejaron aquel encuentro. Las imágenes fueron tomadas en el camarín del teatro luego de la función y mostraron a la niña posando por separado junto al cantante y su esposa. La publicación no demoró en llenarse de reacciones y de comentarios, donde destacaron el momento familiar y la cercanía que se veía entre ellos.

Junto a las fotografías, Matilda Salazar acompañó el posteo en redes sociales con una breve frase que resumió la experiencia vivida durante esa jornada. “Recuerdo de una noche inolvidable con ellos, mis tíos abuelos”, escribió la pequeña, haciendo referencia al vínculo familiar que la une con el emblemático matrimonio. Las postales dejaron ver un encuentro distendido que se produjo después de una velada marcada por la emoción y la música.

Palito Ortega, Evangelina y Matilda Salazar

Las imágenes compartidas por la hija de Luciana Salazar funcionaron además como una continuación de una noche que ya había generado repercusión días atrás. El show que el reconocido artista dio en el Teatro Ópera el pasado 16 de octubre por su gira de despedida y reencuentro titulada “Por siempre”. La niña apareció sobre el escenario para acompañar al artista, protagonizando una de las escenas más comentadas del espectáculo.

La participación de Matilda en el show de Palito Ortega que sorprendió al público del Teatro Ópera

Durante aquella presentación, Matilda tuvo una intervención especial junto a Palito Ortega ante una sala colmada. La aparición de la hija de Luciana Salazar tomó por sorpresa a los espectadores y también se convirtió en uno de los instantes más celebrados de la noche. Su presencia aportó un condimento familiar a un espectáculo que recorrió algunos de los momentos más importantes de la trayectoria del cantante.

Según contó posteriormente la modelo en sus redes sociales, la participación de su hija se organizó de manera muy espontánea. Explicó que el número no había podido ser ensayado previamente, por lo que la experiencia implicó un desafío especial para la niña. Aun así, todo transcurrió con naturalidad y permitió que Matilda compartiera escenario con uno de los artistas más reconocidos de la música argentina. Además, destacó la emoción que sintió al ver a la pequeña formar parte de un momento tan significativo para la familia.

La aparición de Matilda junto a Palito Ortega no solo generó repercusión entre los asistentes al recital, sino que además tuvo amplia difusión a través de las imágenes y videos que circularon posteriormente. Ahora, con la publicación de las fotos en el camarín, la pequeña reafirmó aquella experiencia que reunió música, familia y recuerdos compartidos. Las postales junto al músico y Evangelina Salazar aportaron una nueva mirada sobre una noche que quedó registrada tanto sobre el escenario como detrás de escena.

Matilda Salazar en el show de Palito Ortega

Palito Ortega y Evangelina Salazar volvieron a compartir un momento familiar junto a Matilda, la hija de Luciana Salazar, en el marco de una jornada que combinó música y encuentro entre generaciones. Las imágenes registradas tras la función en el Teatro Ópera se sumaron al recuerdo de su participación durante la velada y dejaron reflejado un instante de cercanía y complicidad.

VDV