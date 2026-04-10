Stephanie Demner y Guido Pella: las fotos de sus vacaciones de lujo en Bahamas

Stephanie Demmer y Guido Pella disfrutaron de una mini luna de miel por las Bahamas en el crucero Norwegian Luna. La elegancia de la modelo no pasó desapercibida entre turistas y así fue como la presencia de la pareja acaparó las miradas.

En pleno paraíso, Stephanie impactó con sus looks fashionistas, como cuando lució micro bikini negra y vestido cut out de Paula Basso, de animal print que acentuaba su elegancia natural. Acorde a la circunstancia, su marido optó por shorts y remeras. Cada jornada fue motivo para que ella deslumbrara con los outfits elegidos en medio del paraíso.

Siempre fashionista, la pareja disfrutó de un crucero por Bahamas.

Cómo fue la historia de amor de Stephanie Demner y Guido Pella

El amor entre la modelo y el tenista nació hace 8 años en San Juan -mientras Guido se encontraba disputando la Copa Davis- y el flechazo fue mutuo. La relación fue creciendo y en julio de 2022 nació su hija Arianna, de 3 años y medio. En 2024 se casaron con una fiesta soñada.

Sthepanie Demmer impactó con sus estilismos.

Muy unidos, Demmer y Pella se consolidan como una de las parejas más queridas del ambiente: mientras él se destaca en el mundo del tenis, ella crece como influencer representando a marcas prestigiosas que la llevan a viajar por el mundo.

La modelo e influencer compartió las postales de su escapada romántica al Caribe.

La fórmula de la pareja para mantener vivo el romance

El vínculo afectivo entre Demner y Pella siempre se caracterizó por un equilibrio entre exposición y reserva. Mientras ella comparte su vida cotidiana con millones de seguidores, él mantiene un perfil más bajo, enfocado en su carrera profesional. Sin embargo, estas postales en alta mar al igual que en cada aparición conjunta, refuerzan el amor y complicidad que los une desde aquel primer día.