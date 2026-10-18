Así vivió Stephanie Demner el baby shower de su hija Jazmín: souvenir de conejos, muchos juegos y “una ambientación soñada”

Stephanie Demner celebró el baby shower de Jazmín, la segunda hija que espera junto a Guido Pella, con una reunión que combinó una tarde de té, juegos y detalles personalizados. “Un poquito del increíble BabyShower de Jaz”, escribió al presentar las fotos de la reunión con familiares y amigas.

A pocas semanas del nacimiento, previsto para noviembre, la familia se prepara para recibir a la beba. Arianna también tuvo su lugar en la celebración dedicada a su hermana: acompañó a su mamá, compartió fotos con otras niñas y recorrió los espacios del encuentro. La espera se celebró entre grandes y chicas, con momentos en el jardín y alrededor de la mesa.

La tarde de té, los souvenirs y la ambientación del baby shower de Stephanie Demner

“La ambientación soñada”, escribió Stephanie Demner al mostrar la decoración del baby shower de Jazmín. La propuesta combinó verde, rosa y tonos crema, con flores, lámparas y conejos de peluche distribuidos en distintos sectores. El nombre de la beba apareció tanto en el fondo preparado para las fotos como en los bloques instalados sobre el césped.

La decoración del baby shower de Jazmín.

El sector principal recreó una pequeña fachada con arcos, molduras y un toldo a rayas verdes y blancas. En el centro colgaba un cartel rosa con borde verde y la letra J. A los costados se dispusieron arreglos florales, mientras unas luces de pared con detalles dorados y pantallas blancas completaron la puesta.

En el jardín, tres grandes bloques claros con bordes verdes formaron el apodo “Jaz” con las letras J, A y Z. El cubo de la A quedó inclinado sobre los otros dos. Ese rincón se convirtió en otro escenario para las fotos: la futura mamá y su hija estuvieron juntas en la ambientación.

Stephanie Demner y su hija estuvieron junto a los bloques de “Jaz”.

La reunión incluyó una tarde de té con la mesa puesta para las invitadas. Sobre la superficie clara se distribuyeron platos, tazas y piezas de vajilla blanca, junto a los cubiertos. Las sillas de madera con respaldos de esterilla se alinearon a ambos lados, en un sector cercano a los grandes ventanales y al jardín.

Las flores tuvieron un lugar destacado en esa mesa. Rosas de color rosa pálido y ramilletes blancos y verde claro se repartieron en recipientes pequeños, alternados con lámparas de bases doradas y pantallas tejidas en un tono miel. Los arreglos compartieron el centro de la mesa con la vajilla y los muñecos elegidos para la ocasión.

También hubo una torta redonda de color rosa, decorada con bordes y guirnaldas en relieve. Se presentó junto a las flores, un conejo de peluche y otras bandejas con bocados para acompañar el té. La mesa mantuvo así la misma combinación de colores que los paneles y el cartel de la inicial.

Los souvenirs fueron conejos de peluche beige, de orejas largas y nariz rosada. Aparecieron junto a la vajilla y los arreglos florales, integrados a la decoración antes de quedar como recuerdo para las invitadas. La anfitriona también posó sentada a la mesa con uno de los muñecos en brazos, sosteniéndolo por una de sus orejas.

Stephanie Demner con uno de los conejos del baby shower.

Los juegos y la copa que recibió Stephanie Demner en el baby shower

Stephanie Demner participó de los juegos con sus amigas y contó el resultado con humor: “Ganando un juego, perdiendo el resto y mis amigas cediéndome el premio para no arruinarme el día”. La frase acompañó las imágenes de las actividades y explicó cómo terminó con una copa pese a que la mayoría de los resultados no la favorecieron.

El premio fue una copa dorada con la forma del trofeo del Mundial de fútbol. La modelo la sostuvo entre las manos mientras una de las participantes se acercaba durante la entrega. El momento quedó registrado junto a otras escenas en las que aparece aplaudiendo y riéndose con sus amigas en el jardín.

Stephanie Demner durante los juegos y con la copa que recibió.

Para algunas de las actividades, varias participantes se colocaron pecheras azules sobre su ropa. En las fotos aparecen reunidas alrededor de la futura mamá, conversando y siguiendo las consignas del encuentro. Los juegos se desarrollaron sobre el césped, junto a una baranda de vidrio y con un espejo de agua de fondo.

Una de las propuestas consistió en adivinar cuánto medía la panza. “Jugando y tratando de adivinar cuánto mide la panza”, explicó junto a esa secuencia. Mientras levantaba la blusa, las invitadas extendían una cinta roja a su alrededor: algunas se acercaron para acomodarla y otras observaron desde atrás.

Las diferentes actividades en el baby shower de Stephanie Demner.

Para moverse entre las actividades y la mesa de té, eligió una blusa celeste de tela semitransparente, con mangas amplias y volados en los bordes. La llevó anudada por encima de la panza y la combinó con jeans holgados de tiro bajo. Sumó botas marrones y una campera negra de cuero para los momentos al aire libre.

El pelo suelto, con raya al medio y ondas, acompañó el conjunto. Entre los accesorios se distinguieron un collar fino, anillos y un reloj de pulsera metálico. Durante la reunión alternó las fotos con la campera puesta y otras en las que dejó a la vista las mangas y los volados de la blusa.

Arianna llevó un abrigo blanco con estampas azules, medias claras y botas doradas. Su peinado tenía pequeñas secciones sujetas con elásticos rosados y parte del cabello recogido en una cola alta. “Ari esperando a su hermanita disfrutando de festejar su llegada”, escribió su mamá junto a las imágenes de la niña frente a la ambientación.

Stephanie Demner y Arianna durante el baby shower.

Entre las escenas de madre e hija hubo abrazos y miradas hacia la panza. La niña apoyó una mano sobre ella mientras su mamá la sostenía en brazos. También se asomó por encima de los bloques y compartió retratos con otras chicas y con una de las mujeres que asistieron al encuentro. La hermana mayor también tuvo sus propias sorpresas: recibió regalos durante la celebración. “Ari recibiendo regalos y disfrutando el BabyShower”, contó la modelo al compartir ese momento. La niña acompañó así el festejo de Jazmín participando de las actividades y recibiendo también la atención de las invitadas.

Guido Pella participó del baby shower.

Guido Pella también acompañó la celebración. El extenista eligió un suéter tejido color crema y pantalones verde oliva, y posó con su pareja y su hija mayor frente a la ambientación. En ese retrato sostuvo a la niña en brazos, mientras la modelo se ubicó a su lado con la panza descubierta. “Las más incondicionales del mundo y una tarde de mujeres” fue la dedicatoria que eligió para quienes la acompañaron. Las invitadas se reunieron frente a los paneles y el toldo para una foto grupal, algunas de pie y otras sentadas en la primera fila. La anfitriona compartió ese retrato con Arianna y las más chicas.

El festejo se concretó después de que, a fines de septiembre, la influencer contara que todavía tenía el baby shower por definir. En aquella interacción con sus seguidores también había mencionado la habitación a medio preparar y el bolso para la clínica entre las tareas pendientes. Ahora pudo compartir el encuentro que venía preparando para esta etapa del embarazo.

Con Arianna en brazos y sus afectos reunidos, Stephanie Demner celebró la próxima llegada de Jazmín. El baby shower sumó a la espera un encuentro compartido con su hija mayor, que también tuvo su lugar entre los juegos y las fotos dedicadas a la nueva integrante de la familia.