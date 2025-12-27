Con un álbum de fotos inédito, Mauro Icardi reveló cuál es su rincón favorito en "la casa de los sueños" de Wanda Nara

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica tras publicar una serie de fotos inéditas de su casa en Buenos Aires, la propiedad que durante meses fue asociada al sueño de Wanda Nara pero que finalmente el futbolista compró para vivir junto a la China Suárez. Las imágenes, que compartió a través de sus historias de Instagram, no tardaron en viralizarse en X, donde muchos seguidores de la conductora interpretaron el gesto como una verdadera provocación.

Así decoraron la China Suárez y Mauro Icardi "la casa de los sueños": las fotos inéditas

A pocos días de cumplirse un año de la compra de la denominada “casa de los sueños”, Mauro Icardi decidió mostrar por primera vez algunos rincones del hogar que comparte con la China Suárez durante su estadía en Buenos Aires. En sus historias de Instagram, el delantero del Galatasaray dejó al descubierto no solo las lujosas instalaciones de la propiedad, sino también la cuidada decoración de fin de año, que combina elegancia, naturaleza y detalles personalizados.

Mauro Icardi mostró el jardín de su casa en Buenos Aires

Entre las imágenes que más llamaron la atención se destacó el amplio jardín, cuyo gran protagonista es una extensa pileta rodeada de verde. Allí, este sábado 27 de diciembre, la actriz disfrutó de una tarde de sol junto a sus hijos, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes se mostraron relajados y felices en un entorno pensado para el descanso y la intimidad familiar.

En otra postal, Mauro Icardi mostró la entrada principal de la casa, uno de los espacios favoritos de la pareja. El acceso fue decorado con una sofisticada ambientación navideña, con luces, coronas y detalles festivos. Sin embargo, lo que no pasó desapercibido para los usuarios fue una pequeña alfombra personalizada con las iniciales “MI”, un guiño que generó todo tipo de comentarios en redes.

Así es la entrada a la casa de Mauro Icardi

Por último, el futbolista reveló la impactante vista que se disfruta desde el living de la propiedad. Con el lago como telón de fondo y el atardecer tiñendo el cielo de tonos cálidos, la postal reflejó el espíritu de la casa: lujo, tranquilidad y conexión con la naturaleza, entre palmeras y árboles que completan un paisaje tan soñado como polémico.

Mauro Icardi regresó a su casa en Buenos Aires

Mauro Icardi en "la casa de los sueños" de Wanda Nara

Para muchos seguidores de Wanda Nara, estas imágenes no hicieron más que reavivar una vieja historia: durante años, la conductora expresó públicamente su deseo de vivir en esa propiedad, a la que definía como su “casa soñada”. Sin embargo, el destino tomó otro rumbo y hoy es la China Suárez quien disfruta de cada rincón junto a Mauro Icardi, en una postal que vuelve a encender la polémica y confirma que, detrás del lujo y la calma, aún laten viejas heridas del pasado.