Así es la casa moderna y minimalista de Juana Viale: decorada con cuadros y un jardín repleto de flores

Juana Viale mostró cómo la modernidad y el minimalismo se reflejan en cada rincón de su casa. Con ambientes decorados con cuadros y un jardín lleno de flores, su hogar combina diseño contemporáneo con detalles que llaman la atención por su sencillez y estilo cuidado. Cada sector mantiene una estética coherente que integra lo funcional con lo artístico.

Juana Viale vive en una casa moderna decorada con gran cantidad de cuadros

Juana Viale

En los últimos años, la actriz mostró distintos rincones de su residencia, donde la estética se combina con elementos que reflejan su amor por la naturaleza. Cada ambiente refleja una búsqueda de armonía entre lo funcional y lo estético, con detalles que llaman la atención por su sencillez y cuidado.

Uno de los espacios más destacados es el living de Juana Viale, diseñado con colores neutros y amarronados con muebles que transmiten calidez. En las paredes se pueden apreciar cuadros y pinturas florales que refuerzan la conexión con la naturaleza. La elección de materiales nobles aportan un aire ecológico y moderno, mientras que la disposición del mobiliario busca la comodidad sin perder la estética minimalista.

Una mesa baja de madera castaño se convirtió en uno de los elementos centrales, aportando carácter al ambiente y reforzando la idea de un espacio pensado para el disfrute cotidiano. Por otro lado, la cocina de la presentadora mantiene un estilo vintage con reminiscencias neoyorquinas a una propuesta de modernidad absoluta. En sus redes sociales, la conductora mostró cómo disfruta del ambiente con un pequeño loro como mascota.

Juana Viale

Juana Viale mostró cómo es su increíble jardín repleto de flores

El jardín exterior es uno de los rincones más valorados de la casa. Allí, Juana Viale eligió rodearse de flores y plantas que aportan color y frescura durante todo el año. El espacio exterior funciona como un refugio natural, donde se combinan sectores de descanso con áreas verdes cuidadas al detalle.

Juana Viale

Los dormitorios de la residencia de la actriz se destacan por su sencillez y luminosidad, con paredes claras y detalles decorativos que incluyen cuadros y objetos personales. El minimalismo se refleja en cada rincón con muebles bien seleccionados, que permiten mantener la amplitud y la comodidad.

El comedor sigue la misma lógica, con una mesa amplia y sillas de diseño simple que se integran al estilo general de la casa. Los cuadros y elementos artísticos vuelven a aparecer como protagonistas, aportando personalidad sin recargar el ambiente. La disposición busca la funcionalidad, con un espacio abierto que conecta con el living.

Juana Viale

VDV