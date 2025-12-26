Así es la nueva casa de Noelia Marzol: en barrio privado, pileta para el verano, amplia y diseño funcional

Noelia Marzol atraviesa un momento de plenitud personal y familiar, y su nueva casa parece ser un fiel reflejo de esa etapa. La actriz y bailarina se mudó junto a su marido, Ramiro Arias, y sus hijos, Donatello y Alfonsina, a una propiedad ubicada en un barrio privado de Nordelta, una de las zonas más buscadas por quienes priorizan tranquilidad, naturaleza y confort.

Casa de Noelia Marzol

Desde sus redes sociales, Noelia Marzol comenzó a compartir distintos rincones del hogar, dejando ver una casa amplia, luminosa y con un diseño funcional que combina estética y practicidad. La propuesta arquitectónica y decorativa llamó rápidamente la atención de sus seguidores, que celebraron este nuevo comienzo para la familia.

Un espacio amplio y luminoso

La propiedad de Noelia Marzol tiene dos plantas y se destaca por su conexión permanente con el exterior. El corazón de la casa es el living, un espacio amplio y bañado por luz natural, donde una pared revestida en piedra natural enmarca una chimenea moderna y un televisor de gran tamaño.

El gran protagonista de la casa de Noelia Marzol

El comedor se integra al living en un mismo ambiente, favoreciendo la amplitud visual y una circulación fluida. Allí, una mesa de madera maciza con sillas a juego se convierte en protagonista, acompañada por lámparas colgantes de fibras naturales que suman textura y un aire relajado. La elección de colores suaves y materiales orgánicos se repite en toda la planta baja, creando una atmósfera serena y acogedora.

Un entorno ideal para disfrutar con la familia

En el exterior de la casa de Noelia Marzol, el parque aparece como uno de los grandes diferenciales de la casa. Amplio, verde y con vista a un lago artificial, típico de Nordelta, el jardín se convierte en un espacio clave para la vida familiar. La pileta, pensada para los meses de calor, se perfila como el centro de reunión durante el verano.

Casa de Noelia Marzol

De hecho, ese sector ya fue escenario de un momento especial: el reciente cumpleaños de Alfonsina, que se celebró al aire libre y rodeado de naturaleza. Con esta mudanza, Noelia Marzol no solo estrenó casa, sino también un hogar que acompaña su presente, marcado por el disfrute, la familia y una nueva etapa llena de luz.