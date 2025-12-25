Así fue la especial Navidad de la China Suárez y Mauro Icardi con Francesca e Isabella Icardi: de deco de lujo a la emoción

La China Suárez compartió el álbum de fotos de su Navidad en Argentina junto a su pareja Mauro Icardi, sus hijos, amigos y familiares. El jugador del Galatasaray, por su parte, compartió su propio carrete y se mostró feliz junto a sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación pasada con Wanda Nara, lo que llamó la atención en las redes sociales.

La China Suárez y Mauro Icardi dejaron ver su especial Navidad en Argentina

Previo a nochebuena y la Navidad, la Justicia determinó que Mauro Icardi podía celebrar estas fechas con sus hijas, Francesca e Isabella, pese al pedido de Wanda Nara de ser ella quien esté con las pequeñas en estas fiestas. Por esta razón, el futbolista regresó contento al país y comenzó a preparar todo para el reencuentro.

Finalmente, las niñas se dirigieron a "la casa de los sueños" y festejaron junto a su padre. Horas después, él compartió las postales junto a ellas y escribió: "Feliz Navidad". Su posteo confirma que no tiene pensado respetar la decisión de su expareja de no querer que la actriz comparta tiempo con las nenas. Sin embargo, evitó fotografiarlas juntas como sí lo hizo el año pasado cuando recién comenzaban su noviazgo y estallaba la guerra con la conductora de Masterchef Celebrity.

Mauro Icardi y sus hijas, Francesca e Isabella

La China Suárez también dejó ver la intimidad de la celebración en la lujosa mansión donde pasan sus días en Argentina. Sin comentar nada y agregar unos simples emojis de árbol de Navidad y un corazón rojo, la artista abrió su álbum con una tierna foto junto a sus tres hijos: Rufina, fruto de su relación pasada con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, los pequeños que tuvo con Benjamín Vicuña.

La China Suárez y sus hijos celebrando la Navidad.

Además, compartió selfies junto a Magnolia Vicuña, su novio Mauro Icardi y su íntimo amigo Juan Manuel Cativa. En las imágenes, la China Suárez se muestra sonriente y luciendo una rosa blanca como accesorio. Cabe destacar que a la velada también dijeron presente otros amigos de la artista y su madre, Marcela Riveiro.

La China Suárez con Magnolia, Mauro Icardi y Juan Manuel Cativa.

En las fotografías, la cantante deja ver la mesa navideña completamente decorada con servilletas blancas y lazos rojos, y un camino con césped artificial y velas. Asimismo, mostró parte de la lujosa ambientación que lleva la propiedad: desde un enorme árbol de Navidad, pasando por una escalera con moños hasta fundas de los almohadas del sillón en tono cereza.

La China Suárez y su álbum de fotos navideñas.

Para terminar su carrete navideño, mostró a sus hijos más pequeños con tiernos looks y disfrutando de su estadía en Argentina. Así fue la especial Navidad de la China Suárez y Mauro Icardi con Francesca e Isabella Icardi: de deco de lujo a la emoción de compartir juntos esta fecha de celebración.

El look romántico chic de la China Suárez para Navidad

La China Suárez celebró Navidad con Mauro Icardi y las hijas de él con Wanda Nara en "la casa de los sueños". Mediante su red social de Instagram, la actriz compartió una romántica foto junto a su novio donde se muestra con un vestido corto de estilo romántico chic.

Este diseño se llevó todos los halagos y se debe a que es una pieza súper original: es ajustada, posee una falda con volumen y un estampado floral en tonos pastel que la hace única. Además, es una prenda que se destaca por su escote estructurado tipo corset, sus breteles finos y transparencias sutiles, que realzan el busto de manera delicada y elegante.

La China Suárez y Mauro Icardi

A este vestido le sumó un par de zapatos altos en tono suela y lo acompañó con un beauty look natural: maquillaje nude y cabello suelto y lacio. Sin dudas, la China Suárez supo combinar sensualidad y sofisticación sin caer en excesos en esta nochebuena y Navidad en familia.