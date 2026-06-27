Qué dice la autopsia sobre la muerte de Ernestina Pais

La trágica muerte de Ernestina Pais conmocionó al mundo del espectáculo. Mientras avanza la investigación para determinar cómo ocurrió el accidente ferroviario en el que perdió la vida este viernes, se conocieron los primeros resultados de la autopsia practicada a la conductora de 54 años.

Ernestina Pais

Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia de Ernestina Pais

Según el informe preliminar incorporado a la causa judicial, Ernestina Pais murió como consecuencia de las graves lesiones que sufrió tras el impacto entre su auto y una formación del Tren de la Costa, en un paso a nivel en Martínez.

El estudio forense determinó que la conductora presentaba un traumatismo encefalocraneano grave, además de una laceración hepática y una contusión esplénica. En ese sentido, los peritos concluyeron que esas heridas fueron las que provocaron su muerte.

Además de establecer la causa del fallecimiento, durante la autopsia se tomaron muestras de sangre y orina que serán analizados en estudios toxicológicos. Esos exámenes permitirán determinar si la periodista había consumido alcohol o alguna otra sustancia antes del accidente, aunque sus resultados podrían demorar varias semanas.

Cómo sigue la investigación por la muerte de Ernestina Pais

La causa quedó caratulada como averiguación de causales de muerte y continúa en etapa de investigación. Los investigadores también analizan las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona, que muestran la secuencia previa al impacto.

Ernestina Pais

La principal hipótesis es que Ernestina Pais intentó cruzar las vías cuando las barreras del paso a nivel ya se encontraban bajas. El choque ocurrió en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, donde el tren impactó el lateral del vehículo que conducía la periodista. Cuando llegó la ambulancia, la conductora ya había fallecido y era la única ocupante del automóvil.

Mientras la Justicia espera los resultados de los estudios complementarios, el informe preliminar de la autopsia confirmó que la muerte de la periodista fue consecuencia directa de las severas lesiones provocadas por el violento accidente ferroviario.