Qué dijo Leo Sbaraglia sobre los rumores de romance con Viviana Canosa: “Entiendo que es porque se me aprecia”

Leo Sbaraglia y Viviana Canosa se convirtieron en tendencia rápidamente cuando se reveló que el actor y la conductora habían tenido un romance en el verano. Las distintas versiones sobre los encuentros en España y las visitas de la periodista no tardaron en surgir y ahora, fue él quien decidió emitir un contundente mensaje para aclarar la situación.

A través de su Instagram, Leo Sbaraglia se hizo cargo y comenzó escribiendo: “Gracias por tenerme en cuenta en las noticias. Entiendo que es porque se me aprecia. Pero pido por favor que dejen de hacer una bola de una noticia falsa”.

El descargo de Leo Sbaraglia.

El actor continuó con su descargo y fue muy claro al referirse específicamente al rumor que le molestaba. “Nunca tuve una cita ni una relación con Viviana Canosa. Muchas gracias por compartir esta información”, sentenció Leo Sbaraglia.

De esta manera, el actor, quien interpretará a Carlos Menem próximamente, se desvinculó de Viviana Canosa. La conductora, por su parte, se encuentra actualmente soltera y ya ha sido asociada con distintos hombres, entre ellos, Marcelo Mazzarello.

Viviana Canosa.

Qué decían los rumores sobre la relación entre Leo Sbaraglia y Viviana Canosa

La noticia de que la conductora y el actor estaban viviendo un ferviente romance fue revelada en Nosotros a la Mañana, cuando Pampa Mónaco se refirió a esta relación.

“La señora Viviana Canosa pasó fin de año en España, doy fé porque hablé con una amiga de ella. Pasó la cena de fin de año con Oscar Martínez y Marina Borensztein, a mí me dicen que hay fotos, pero yo no las tengo. Y ahí está el punto de partida para la relación con un caballo salvaje”, explicó la panelista, agregando: “No es Héctor Alterio, no es Cecilia Roth, ni Cecilia Dopazo, es un gran actor y a mí me dicen que ella conoció en España a Leo Sbaraglia”, asegurando que ambos se cruzaron en el país europeo y de ahí entonces estuvieron disfrutando del verano en compañía.

