Quién es Rike Nooitgedagt, la esposa del capitán de los Países Bajos

Nacida en Breda, Rike Nooitgedagt es la esposa del capitán de la selección de fútbol de los Países Bajos y, aunque mantiene un perfil bajo, es toda una estrella en Holanda.

La joven se encuentra en este momento en Qatar para alentar a su marido, Virgil van Dijk y al resto del equipo frente al partido que tendrá lugar el 9 de diciembre y en el que dicho país se enfrentará con Argentina.

Cómo se conocieron Virgil van Dijk y Rike Nooitgedagt

Virgil van Dijk y Rike Nooitgedagt se conocieron cuando eran unos adolescentes en los Países Bajos. Ella realizó una incursión en la industria de la moda y fue directora de ventas, pero terminó dejándolo todo para acompañar al central en sus diferentes equipos.

En una entrevista, Rike reveló "Trabajé como gerente de ventas y vendí diferentes marcas de moda a las tiendas en Holanda. Me encantó, pero tuve que renunciar a seguir a mi hombre a donde sea que el fútbol lo lleve".

Rike Nooitgedagt, la esposa del capitán de los Países Bajos

En la actualidad viven el Liverpool, Inglaterra y juntos tienen dos hijas a las que llamaron Nila y Jadi.

Poco se sabe de Rike, quien no tiene redes sociales y nunca ha revelado su fecha de nacimiento ni el nombre de sus padres. Dentro de lo poco que se conoce sobre la esposa del Capitán, se sabe que no fuma, no tiene tatuajes y que es de religión cristiana.

El portavoz oficial reveló por quién hinchará Máxima de Los Países Bajos

Un portavoz oficial reveló que la reina Máxima Zorreguieta hinchará por el equipo de Países Bajos en el partido en el cual se enfrentará a la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

La postura de la monarca nacida en Buenos Aires es la misma que adoptó en Brasil 2014, cuando ambos equipos se enfrentaron en semifinales y terminó con la victoria de Argentina.

"Como neerlandesa y reina de Países Bajos, ella animará a Países Bajos", señaló el portavoz al diario neerlandés De Telegraaf. Recordemos que Máxima Zorreguieta tiene la nacionalidad neerlandesa desde abril de 2001 y fue gracias a un procedimiento acelerado un mes antes de casarse con el entonces príncipe heredero Guillermo Alejandro.