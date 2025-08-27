Quién es Marcelo Corazza, el productor de Telefe que puede ser condenado a más de 20 años de prisión

Marcelo Corazza se encuentra en un punto clave de su caso judicial. Este miércoles 27 de agosto, tanto él como otros cuatro procesados más comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal Nº3 de Comodoro Py por los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. Sin embargo, antes de estar en la mirada de la Justicia, fue el primer ganador de Gran Hermano y uno de los productores más importantes de Telefe.

¿Quién es Marcelo Corazza?: de ganar Gran Hermano a ser juzgado en Comodoro Py

Un profesor de educación física nacido en Tigre se presentó en la primera edición de Gran Hermano Argentina, allá por el 2001. Su entrada fue en reemplazo de un participante y se terminó convirtiendo en el primer ganador del programa más visto por todos, incluso en la actualidad. Así, a sus 29 años, comenzó la vida mediática de Marcelo Corazza, quien este miércoles será juzgado, a sus 54 años, por una causa que se inició el 24 de octubre de 2022.

Tras su triunfo en Gran Hermano, y luego de haber usado el dinero para comprarse una casa y ayudar a sus padres, fue invitado por Telefe para cumplir el rol de conductor en uno de sus programas del momento. Sin embargo, el joven decidió que esa sería su última experiencia frente a cámara, y se dedicó a ser uno de los productores claves del canal. Mosca y Smith, El Primero de Nosotros, Bartender, La Máscara y Pequeñas Victorias 2, entre otros, fueron algunos de los éxitos en los que él trabajó, además de que fue parte del staff de las ediciones 2022–2023 de Gran Hermano. Sin embargo, toda su vida cambiaría cuando un joven denunciara ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) haber sido víctima de abusos cuando tenía entre 11 y 13 años en el vehículo de Corazza.

Varios medios de comunicación informaron que Marcelo sería parte de una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento. A estas denuncias, Natacha Jaitt advirtió sobre la corrupción detrás del proceso de elección de participantes de Gran Hermano, y muchos usuarios no tardaron en vincularlo con el productor.

Marcelo Corazza fue procesado y detenido durante varios meses. Finalmente, fue excarcelado con tobillera electrónica; teniendo restricciones de movilidad, y debiendo presentarse ante la justicia periódicamente. El canal Telefe lo suspendió sin goce de sueldo, y, según informaron en varios medios de comunicación, se encuentra alejado de la mediatización y trabajando como profesor de un gimnasio. Este miércoles 27 de agosto, comenzó a ser juzgado junto a otros cuatro procesados por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

