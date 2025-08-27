La noche del 31 de marzo de 2018 marcó un antes y un después para Natacha Jaitt quien se presentó en la famosa mesa de Mirta Legrand y denunció públicamente a figuras del mundo del espectáculo, el deporte y del catolicismo, que estarían vinculadas a una red de trata de personas y pedofilia. Entre los individuos señalados, todos ellos con gran visibilidad pública, se encontraban integrantes de la producción del reality show "Gran Hermano", Mariano Corazza.

Los nombres de Marcelo Corazza y el de Leonardo Cohen Arazi fueron los que resonaron con fuerza ante la mirada atónita de Mercedes Ninci, Guillermo Coppola y Gustavo Grabia, también invitados en esa noche. Además, con documentación en mano, la modelo fallecida en 2019 afirmó que todo estaba en manos de la Justicia.

Caption

Las palabras de Natacha Jaitt

Tras lanzar la bomba mediática, Natacha Jaitt escribió en más de una oportunidad en redes sociales sobre el riesgo que corría su vida, siendo no pensaba atentar contra ella misma, por lo que advirtió que algo podría pasarle.

La siempre mediática y polémica Natacha había sostenido que sus denuncias judiciales se inspiraban en vivencias propias y en relatos que le compartieron presuntas víctimas de Marcelo Corazza y Cohen Arazi. Marian Marjat, narró en declaraciones que el productor de GH le habría hecho una propuesta indecente: "Leo me ofreció prostituirme cuando yo apenas había salido de la casa de Gran Hermano. Yo estaba en el programa “El debate” y en el corte fui al baño y ahí me lo dijo. Me preguntó: ‘¿Te gustaría hacer presencia íntima con empresarios, con gente de plata?’ y yo le dije que no me interesaba”.

El avance del proceso judicial y las investigaciones de la fiscalía hicieron que se le dicte la prisión preventiva a Marcelo Corazza en 2023, situación que revivió el testimonio de Natacha Jaitt en La Noche de Mirtha. En esta línea, cabe destacar que la causa es ajena al reality, aunque Telefe en aquella oportunidad realizó un comunicado donde anunció el procedimiento estipulado por el protocolo para estos casos, como así también la dirección ejecutiva exclamó: “Esperamos y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos”.

Luego de cinco meses de prisión, Corazza quedó en libertad bajo la figura legal de "caución juratoria", lo que significa que el exproductor de GH quedó en libertad bajo palabra.

Marcelo Corazza enfrenta un juicio por corrupción de menores | Twitter

Este miércoles 27 de agosto comenzó el juicio contra Marcelo Corazza y otros cuatro imputados, quienes, según los fiscales Alejandra Mágano y Carlos Rívolo, reclutaban varones menores de edad con el supuesto objetivo de “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.

El ganador de la primera edición de Gran Hermano, por su parte, declaró este martes en Intrusos: "No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. No me defendí nunca hasta ahora”. Y agregó: “Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, reiteró, y aaseguró que es inocente.

Natacha Jaitt denunció a Marcelo Corazza en la mesa de Mirtha Legrand | Twitter

Ahora, es Marcelo Corazza quien se encuentra en una instancia en el Juzgado Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires en la que se determinará si es culpable de las acusaciones formales en su contra. Lo cierto es que las palabras de Natacha Jaitt se hicieron eco ahora al estar relacionadas directamente con las acusaciones en su contra.

