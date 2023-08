Reality Reality fue un estilo de Gran Hermano que prometía ser un éxito y terminó siendo todo lo contrario. Gonzalo Heredia es uno de los actores más conocidos que participó con tan solo 19 años y logró insertarse en el mundo de la actuación. Los puntos de rating fueron bajos, debieron mover el horario y el conductor renunció a los pocos días del estreno.

Quiénes participaron de Reality Reality, el “Gran Hermano” de actores que fue un fracaso

Gran Hermano llegó a Argentina en el año 2001 y marcó un antes y un después en la televisión de nuestro país, donde varios canales comenzaban a exponer su creatividad para entretener al público y lograr más de 30 puntos de rating. La primera edición de la competencia la ganó Marcelo Corazza y su triunfo estuvo acompañado de 41 puntos de rating.

Queriendo hacerle competencia, la empresa que manejaba Cana 9 en aquellos años estrenó "Reality Reality", un reality únicamente de actores donde los participantes serían ellos mismos, pero también actuarían para confundir al público. La idea prometía éxito y lo vendieron como el próximo éxito de la TV.

Pero estuvo muy lejos de serlo, ya que los televidentes no terminaron de entender el objetivo principal y no quería estar adivinando qué era cierto y qué no. Su conductor, Ari Paluch, presentó la renuncia a pocos días del estreno por los pocos puntos que midieron. Este hecho marcó el futuro del programa, ya que ni el mismo conductor mostró interés en la trama.

A su vez, el canal se vio obligado a modificar el horario y reducir los días de transmisión. Entre los actores que participaron se encontraban Gonzalo Heredia con 19 años, Sabrina Garciarena, Ramiro Blas, Gisella Baretto, Edda Bustamente,, Alejandra Majluf, Maximiliano Guione, Fabián Mazzei, Martín Karpan y Juan José Camero, entre otros.

Gonzalo Heredia en Reality Reality

En una canal de streaming, el actor de las novelas clásicas de Polka reveló que aceptó el trabajo porque le pagaban 1800 pesos que para esa época era un buen sueldo con 19 años. Sin embargo, el reality no logró superar a Gran Hermano, a quien le habían tirado un palazo expresando que "En la casa no nos vamos a ocupar de tonterías".

A su vez, los mismo participantes decidieron retirarse de la competencia. Fue de esta manera que Reality Reality pasó de ser una oportunidad para conocer a los famosos en uno de los programas más bizarros de la televisión argentina con Gran Hermano como la mejor competencia para generar puntos.