Estefi Berardi está soltera desde hace ya varios meses, ya que luego del escándalo con Fede Bal y Sofía Aldrey, anunció que se había separado de su pareja de mucho tiempo. Y es que cuando sucedió toda la polémica del Lavarropas Gate, la panelista fue fuertemente vinculada con el actor por unos chats, que según ellos son falsos.

Tanto Estefi Berardi como Fede Bal siguen negando que estén en algo más allá de una amistad, que al parecer poco a poco se va desvaneciendo, ya que la panelista contó en Manañísima que le cortó el rostro por los fuertes rumores que aseguraban un amorío entre ellos. Por eso, mientras ella siga soltera, miles de hombres se le acercarán para intentar conquistarla.

Ahora, en Socios del Espectáculo, el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Estefi Berardi se refirió a su presente amoroso y comentó que muchos famosos intentan acercarse a ella con intenciones amorosas. Con la excusa de hablar de su debut en Poco Correctos, el ciclo de espectáculos invitó a la panelista y la charla se tornó un poco más personal.

Primero, Estefi Berardi se refirió a su relación con Fede Bal y aseguró que solamente son amigos. Además, añadió que no podría tener una relación amorosa con él por el hecho de que es una figura pública. "Yo le escapo a los famosos. Nunca me llamaron la atención", argumentó la panelista de Carmen Barbieri.

Estefi Berardi

Luego, en medio de esta íntima charla sobre la vida amorosa y privada de Estefi Berardi, se le consultó por los hombres que se le acercan y no dudó en asegurara que los que más se le tiran son los futbolistas. "Hay de todo. Los futbolistas llueve, es impresionante", ,marcó con seguridad.

De hecho, también blanqueó que estuvo saliendo con un futbolista y reveló el nombre. "Salí solamente con uno. En su momento lo conté. Fue hace un montón", comenzó diciendo Estefi Berardi. Luego, sumó quién fue el afortunado: "Fue con Lucas Alario cuando él estaba en River".

Estefi Berardi

De todas formas, a pesar de que tuvo una experiencia saliendo con un futbolista, Estefi Berardi les pinchó las expectativas y fue contundente al responder si volvería a salir con uno. "Siento que no es para mí ese tipo de vida de futbolista. No sería botinera ni en pedo. No se deja nada por nadie", cerró.

NL.