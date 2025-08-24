Tras la pelea, Alex Caniggia defendió a su hermana Charlotte: "Te juro que nunca en mi vida la vi así"

Este domingo Telefe emitió un nuevo capítulo de Por el Mundo, el histórico programa que conduce Marley y que tiene como protagonistas a las celebridades más importantes del país. En esta edición, Alex y Charlotte Caniggia recorrieron China junto al conductor donde no faltaron las aventuras, los fails y hasta el lado más vulnerable de los hijos de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Alex y Charlotte Caniggia juntos en "Por el Mundo" | Twitter

Alex y Charlotte Caniggia juntos en las alturas

Por el Mundo no sólo congrega en la pantalla chica a diferentes famosos y personalidades del espectáculo, sino que los invita a asumir desafíos impensados para ellos. La propuesta del recorrido por los lugares más emblemáticos de China para Alex y Charlotte Caniggia fue tirarse al vacío a más de 200 metros de altura. La práctica denominada bungee jumping busca generar adrenalina extrema a quienes se atreven a caer sujeto a una cuerda.

“No voy a poder”, dijo Charlotte llena de miedo e inseguridad. “Vos podés, sos una leona”, dijo Alex depositando confianza en ella. El público allí presente le daba ánimos logrando así distraerla de los pensamientos intrusivos. “Está estresada, ansiosa… pero yo la veo bien”, describió el representante de futbolistas. Ya con el casco, el arnés y las instrucciones encima, estaba al borde de la tarima. Sin embargo, las dudas y, sobre todo el vértigo, invadieron a la heredera del Pájaro quien optó por desistir de la actividad.

“¡No lo voy a hacer! No lo voy a hacer, me da miedo”, confesó mostrando cómo le temblaba la mano. “Te juro que nunca en mi vida la vi así”, exclamó Alex anonadado ante semejante muestra de susto por parte de la exparticipante de Bailando por un Sueño. Marley, para romper con el clima hostil y fiel a su impronta humorística, lanzó: “Ahora se va a tirar Alex”, quien al escuchar la frase salió corriendo a esconderse.

“Bueno, al final, somos todos una manga de cag*nes”, exclamó el conductor dando a entender que él tampoco iba a tirarse por el jumping más alto de todo el mundo.

Por su parte, Charlotte mostró su desilusión al no poder cumplir con las expectativas del programa: “Me siento una perdedora”, dijo. No obstante, Marley la consoló diciendo que era muy arriesgado y que implicaba una valentía que no todos tienen para hacer esta actividad que transgrede cualquier tipo de límites.

Los hermanos Caniggia, inseparables ante la adversidad | Twitter

Para transmitirle su apoyo y su cariño, Alex abrazó a Charlotte Caniggia quien no dejaba de enseñarle el temblor que todavía le recorría por la mano. “Quiero recordarles que grandes Gladiadores a veces pierden grandes batallas, pero no son perdedores”, parafraseó el manager mientras no dejaban de ver con asombro la distancia que había entre la plataforma que los hacía pisar firme y el precipicio que los llevaba al abismo de las emociones.

NB