Así es el exclusivo lugar donde vivirá la infanta Sofía durante su formación universitaria

Tras un gran hermetismo sobre el futuro académico de la infanta Sofía tras terminar sus estudios Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, desde Casa Real información que la joven de 18 años ya había tomado la decisión: estudiará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. La institución elegida fue el Forward College, perteneciente la Universidad de Londres.

La particularidad de esta institución es que tiene tres sedes en Lisboa, París y Berlín, que le permitirá cursas a la joven en estos tres lugares, siguiendo con su deseo de viajar y conocer diversas culturas. A poco del comienzo de su cursada universitaria, se dio a conocer donde se hospedará la princesa durante su primer año de formación.

Dónde vivirá la infanta Sofía

Mientras la princesa Leonor comenzará la última etapa de su formación militar en la Academia General del Aire en San Javier, su hermana tomó la decisión continuar sus estudios universitarios en el Forward College. Como su tía Cristina, eligió la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y se encuentra en la previa de su mudanza a Lisboa, la sede donde cursará el primer año.

La infanta Sofía será habitué del barrio de Chiado, una de las zonas más bohemias del lugar, siendo un sitio turístico al ubicarse en el centro de la ciudad. Allí se encuentra el centro universitario que tiene cuatro pisos, que tiene un estilo arquitectónico pombalino, característico de Lisboa. Además, el edificio cuenta con una decoración de azulejos azueles, característicos de la zona. Sin embargo, cuenta con diversas comodidades para responder a las demandas de sus estudiantes.

Es uno de los barrios más elegante de Lisboa que evoca a la Belle Époque siendo que los edificios datan de finales del siglo XVII, teniendo diversas atracciones y siendo propicio para disfrutar de su paisaje tomando un café o con un paseo nocturno, como así también poder disfrutar de los teatros clásicos, las librerías y los restaurantes con estrellas Michelin que se encuentran en la zona.

De esta forma, la nueva ciudad en la que vivirá Sofía responde a sus requerimientos de elegir un futuro que combine tanto el conocimiento académico como cultural. Además, la distancia que la separará de sus padres no es mucha, un aspecto que los reyes le habrían impuesto a la joven. De esta forma, podrá estar conectada con sus tareas reales que comenzó con sus presentaciones en diversos actos protocolares.