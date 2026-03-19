La edición 2025/2026 de MasterChef Celebrity (Telefe) está llegando a su fin y con él se vienen grandes cambios para una nueva temporada que se avecina. En este marco, este miércoles se vivieron momentos de suma emoción no sólo por la gran final entre Ian Lucas y La Reini, sino también por la despedida de una leyenda gastronómica: Donato de Santis. Así lo anunció el célebre cocinero durante la finalísima, generando tristeza y conmoción en el estudio y entre sus compañeros de jurado. En una noche cargada de emoción por la definición de quién es el gran campeón, la noticia irrumpió como un giro imprevisto que eclipsó, por un momento, la tensión propia de la final.

Así se despedía Donato de Santis de MasterChef Celebrity

La figura de Donato de Santis se convirtió, con los años, en uno de los pilares del formato. Su estilo cercano, su característico acento y su mirada exigente pero cálida lo posicionaron como un referente indiscutido del ciclo. No sólo evaluó platos, sino que también acompañó procesos personales de los participantes, consolidando un vínculo que trascendió lo estrictamente gastronómico. Sin embargo, tras una década al frente de la competición, decidió “dar un paso al costado”. Todo comenzó cuando le pidió la palabra a Wanda Nara antes de comenzar con el último desafío de cocina.

Donato de Santis, Damián Betular, Germán Martitegui, Wanda Nara | Instagram

“Con esta hice 10 ediciones de MasterChef y la pasé espectacular, fue hermoso. Llegó el momento de dar un paso al costado. He decidido que esta sea mi última participación”, señaló el experto en sabores dejando a todos sus compañeros de certamen en shock. Sus palabras generaron un silencio inmediato en el estudio, seguido por gestos de sorpresa y emoción entre sus compañeros.

Asimismo, también tuvo unas palabras de agradecimiento para sus colegas -Damián Betular y Germán Martitegui-: “Ellos son mis compañeros de vida y de gastronomía, y de este cuadrado en el que estamos acá. Son dos grandes profesionales”. Tampoco dejó a fuera a la conductora del programa, a quien le lanzó un cariñoso mensaje: “Sos una persona increíble con corazón, generosidad y excelencia”.

Donato de Santis | Instagram

La partida de Donato de Santis de MasterChef Celebrity

Visiblemente emocionado por dejar atrás un enriquecedor capítulo en su vida, Donato de Santis miró a cámara y, sin olvidarse de nadie, les agradeció a los trabajadores del canal, a la producción del ciclo y a los participantes que pasaron por su mirada crítica durante esta década al frente como jurado. “A ellos, los finalistas, a todos los exparticipantes, a todos ustedes, desde los que están en la recepción hasta la más alta esfera”, aseguró, dejando en claro que esta también fue una etapa de aprendizaje y valoración.

Finalmente, tuvo unas afectuosas palabras hacia los espectadores que lo acompañaron durante su paso televisivo por el formato más famoso del país: “Y no dejar, por último, el público que siempre te critica, siempre estuvo presente, me acompañó por todo este tiempo. Perdón que agarré este momento, porque necesitamos entrar en el mérito de ustedes, pero son estos minutitos y les agradezco a todos. Muchísimas, muchísimas gracias”, expresó, cerrando su intervención con humildad y gratitud.

De esta manera, Donato de Santis se despide de una etapa que lo convirtió en un rostro emblemático de la televisión nacional, dejando una huella profunda en la historia de MasterChef Celebrity. Su salida abre interrogantes sobre el futuro del jurado, pero también confirma el cierre de un ciclo que supo combinar exigencia, emoción y cercanía tanto con los participantes, como con el público.

NB