Preocupación por Andrea del Boca: qué dijo la producción de Gran Hermano sobre su continuidad en el reality

Momentos de tensión se viven en la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de que Andrea del Boca presentara un problema de salud que obligó a activar el protocolo médico del programa. La situación encendió las alarmas tanto dentro del reality como entre los seguidores, que siguen de cerca las historias.

Andrea del Boca

Según trascendió, Andrea del Boca manifestó un malestar que requirió asistencia inmediata por parte del equipo médico. Ante este cuadro, se decidió su traslado en ambulancia a un centro de salud para realizarle una serie de estudios, lo que generó una fuerte preocupación sobre su estado y su continuidad en la competencia.

Qué dijo la producción sobre el estado de salud de Andrea del Boca

Frente a la repercusión que generó la noticia de la descompensación de Andrea del Boca, la producción del ciclo emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad: “Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica”, explicaron.

Comunicado de la salud de Andrea del Boca

Además, remarcaron que este tipo de procedimientos forma parte de las medidas habituales dentro del reality, donde los participantes son monitoreados de forma constante. Ante cualquier síntoma, la prioridad es la atención médica, incluso si eso implica interrumpir momentáneamente el aislamiento.

Qué pasara con la continuidad de Andrea del Boca en el reality

Más allá del parte médico, lo que genera mayor expectativa es qué ocurrirá con la participación de Andrea del Boca en el programa. Desde la producción fueron claros: “En las próximas horas, se definirá su situación dentro del juego”, dejando abierta la posibilidad de una salida definitiva.

Andrea del Boca

Mientras tanto, dentro de la casa, sus compañeras vivieron horas de angustia. Varias de ellas aseguraron haberla notado diferente en los últimos días, más cansada y preocupada. Es así como el episodio de la compensación de Andrea del Boca ya quedó marcado como uno de los momentos más tensos de esta edición.