La emoción de Ian Lucas tras ganar MasterChef Celebrity: "Conseguí lo que tanto soñé"

En una final cargada de tensión, Ian Lucas se consagró como el gran campeón de MasterChef Celebrity luego de deslumbrar al jurado con un menú de tres pasos que reflejó su identidad culinaria y su evolución a lo largo de la competencia.

La emoción de Ian Lucas tras ganar MasterChef Celebrity

La definición tuvo lugar luego de un exigente desafío en el que los finalistas debieron diseñar y ejecutar un menú completo en 120 minutos. Cada uno eligió un hilo conductor personal: Ian Lucas apostó por una propuesta inspirada en su infancia, con sabores clásicos reinterpretados con técnica, incluyendo una fainá casera con provolone, morrones asados y anchoas, una milanesa de tomahawk con fideos caseros y un arroz con leche. Por su parte, La Reini se inclinó por una mirada sofisticada de la identidad argentina, con productos locales como protagonistas.

Ian Lucas

Finalmente, fue el influencer quien logró imponerse y conquistar al jurado con una propuesta que combinó creatividad, técnica y emoción. "Conseguí lo que tanto esperé y soñé. Gracias a todos los que creyeron en mí y esto también es para ustedes", expresó entre lágrimas tras escuchar el veredicto de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Ian Lucas: "Gracias a los que creyeron en mí"

Rodeado por su familia, Ian Lucas no pudo contener la emoción al recibir el premio y dedicó unas palabras que reflejaron todo lo vivido en el certamen. "La verdad, es un sueño haber compartido todo esto con ustedes. Siento que con trabajo y esfuerzo llega todo", expresó ante las cámaras de Telefe.

Además, el flamante campeón se tomó un momento para destacar a su rival en la final: "Te felicito, sos la número uno, dejaste todo. Me encantó haber compartido esto con vos. Para mí, haber llegado hasta acá ya es ganar la competencia", aseguró, en un gesto de compañerismo que fue celebrado tanto por el jurado como por el público presente.

Sofi Gonet con Ian Lucas

Entre abrazos, lágrimas y festejos, también hubo elogios de La Reini, que no dudó en remarcar su esfuerzo y dedicación: "Sé que practicó un montón y que se lo recontra merece". En tanto, el influencer cerró la noche con un mensaje para sus seguidores: "A todos los que nos acompañaron cada noche, gracias a los que creyeron en mí desde un principio: este premio es para ustedes. Los amo".