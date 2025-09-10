La reacción de Ricardo Darín al enterarse de que va a ser abuelo

Ricardo Darín recibió la sorpresa más feliz mientras se encontraba en España por compromisos teatrales. La noticia, vinculada a Chino Darín y Úrsula Corberó, lo tomó en pleno trabajo y fue compartida por él mismo en una entrevista, donde relató cómo reaccionó al enterarse de que va a ser abuelo.

Ricardo Darín recibió la sorpresa más feliz durante su estadía en España, donde se encuentra protagonizando una obra de teatro. El embarazo del Chino Darín y Úrsula Corberó generó una ola de reacciones en el mundo del espectáculo, sobre todo para el actor del Eternauta, quien no pudo evitar su emoción y contó cómo reaccionó al enterarse de que será abuelo.

Desde Madrid, donde protagoniza la obra Escenas de la vida conyugal, el director de cine dio una entrevista con Andy Kusnetzoff para el programa Perros de la Calle (Urbana Play). Con la espontaneidad que lo caracteriza, habló del momento en que recibió la noticia y del impacto que tuvo en su entorno. "Estamos muy contentos, muy felices todos, toda la familia, los amigos”, comentó.

“Una de las cosas que más te reconfortan en la vida es ver cómo mucha gente se alegra por esta noticia. Algo lindo que hace que la gente se ilumine", agregó Ricardo Darín. En la misma línea, aclaró que tanto él como el círculo íntimo se enteraron hace algún tiempo atrás: “Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público”.

Durante la entrevista, el director dejó en claro que el Chino Darín y Úrsula Corberó decidieron esperar al tercer mes de gestación antes de compartirlo. “Me lo dijeron de la manera más simple: ‘Vas a ser abuelo’. Como suelen ocurrir estas cosas”, agregó, sin rodeos. Andy Kusnetzoff lo invitó a reflexionar sobre este nuevo rol en su vida; fiel a su estilo, el actor respondió con humor: “Soy medio abuelo desde que nací”.

A su vez, Ricardo Darín agregó, entre risas, que ahora tiene una nueva forma de ver el rol que ocupará dentro de su familia. “Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela. Le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”, explicó.

En la misma línea, el actor dejó entrever que está atravesando un momento de plenitud. “Es una situación inédita. Estamos expectantes y muy felices con los estudios y ecografías. Vamos con calma igual, vamos despacio”, remarcó. La entrevista, realizada en Madrid, España, fue seguida de cerca por sus seguidores y por el círculo íntimo de la familia.

Por su parte, Florencia Bas, esposa de Ricardo Darín, y Clara, su hija, ya se habían manifestado en sus redes sociales horas antes. “Me explota el corazón de alegría y amor”, escribió la productora en un mensaje dedicado a la pareja. “¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”, agregó.

Ricardo Darín atraviesa un momento especial marcado por la noticia de que va a ser abuelo. Desde España, donde continúa con sus compromisos teatrales, compartió cómo recibió el anuncio de parte del Chino Darín y Úrsula Corberó. Fiel a su estilo, el actor dejó ver una faceta íntima que conecta lo personal con la emoción de su nuevo rol familiar.

