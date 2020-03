Tras la crisis del Coronavirus, reapareció la Reina Máxima

View this post on Instagram

Koningin Máxima bezoekt kwekerij Zuidbaak in Honselersdijk. Het bezoek vindt plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). De vraag naar producten uit de sierteeltsector is sinds de uitbraak van het virus bijna helemaal weggevallen. Na een rondleiding door kwekerij Zuidbaak spreekt Koningin Máxima met een aantal bloemen- en perkplantenkwekers en brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland. Het gesprek gaat over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de Nederlandse tuinders, hun werknemers en hun omgeving en over mogelijke maatregelen voor de middellange en lange termijn. Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties zijn maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden. #koningin #Queen #koninginMáxima #pandemie #corona #coronavirus #COVID19 #infectieziekte #AlleenSamen #tuinders #kwekerij #kwekerijZuidbaak #glastuinbouw #perkplantkwekers #bloemenkwekers #sierteelt 📸Rotapool