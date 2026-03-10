La receta del budín húmedo de durazno de Jimena Monteverde: fácil y súper esponjoso

Jimena Monteverde compartió en sus redes el paso a paso de un budín casero de durazno que promete quedar húmedo, liviano y muy aromático. Con ingredientes simples y un truco práctico para medirlos, es perfecto para disfrutar en el desayuno o la merienda.

Jimena Monteverde mostró su mejor receta de budín de durazno

Siempre cercana a las recetas simples y rendidoras, Jimena Monteverde volvió a conquistar a sus seguidores con una preparación perfecta para la merienda: un budín húmedo de durazno, casero y fácil de hacer. A través de un video en sus redes sociales, la cocinera mostró el paso a paso de esta receta que, según aseguró, “queda 10 de 10”.

Jimena Monteverde

Fiel a su estilo, la chef de Mirtha Legrand apostó por ingredientes accesibles y un truco práctico para simplificar la preparación: usar el pote de queso crema como medida para el resto de los ingredientes. El resultado es un budín liviano, húmedo y muy aromático, gracias al toque de ralladura de limón y a los duraznos frescos que se integran a la masa.

“Un buen budín es el que queda húmedo, liviano y bien rico… y este es un 10 de 10. Una receta casera, fácil y muy rendidora. Ideal para la merienda o para acompañar unos mates”, escribió la cocinera al compartir el video.

Cómo hacer el budín húmedo de durazno de Jimena Monteverde

Ingredientes

1 pote de queso crema (290 g)

1 pote de azúcar

1 pote de aceite de girasol

3 huevos

Esencia de vainilla

2 potes de harina leudante

3 duraznos

Ralladura de limón

Procedimiento

En un bowl colocar el queso crema, el azúcar, el aceite, la esencia de vainilla, los huevos y la ralladura de limón. Mezclar bien hasta integrar. Incorporar los dos potes de harina leudante y volver a mezclar. Agregar dos duraznos cortados en cubitos e integrar suavemente. Volcar la preparación en una budinera grande (o tortera de 26 cm) previamente enmantecada y enharinada. Colocar rodajas del durazno restante por encima y espolvorear con un poco más de azúcar. Llevar al horno a 160 °C durante aproximadamente una hora, hasta que el budín esté dorado y bien cocido.

Con su textura húmeda y el sabor fresco de la fruta, este budín de Jimena Monteverde se convierte en una opción ideal para una merienda casera, especialmente acompañado de mate o café.