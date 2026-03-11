La receta de los pancakes de banana y avena de Jimena Monteverde: saludables y muy ricos

Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales el paso a paso de unos pancakes simples y muy tentadores. Con bananas maduras, avena y chips de chocolate, son ideales para preparar en pocos minutos y disfrutar en la merienda.

La receta de los pancakes de banana y avena de Jimena Monteverde

Siempre atenta a las recetas caseras y prácticas, Jimena Monteverde volvió a conquistar a sus seguidores con una propuesta dulce perfecta para la tarde: pancakes de banana, avena y chips de chocolate. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la chef mostró el paso a paso de esta preparación que combina ingredientes simples y mucho sabor.

Los pancakes de Jimena Monteverde

Según explicó, la clave está en usar bananas bien maduras, que aportan dulzor natural y una textura suave a la mezcla. La avena suma cuerpo y hace que los pancakes resulten más nutritivos, mientras que los chips de chocolate le dan el toque goloso que los vuelve irresistibles.

“Ricos, fáciles y perfectos para compartir en la merienda de hoy”, escribió la cocinera al presentar la receta en su cuenta de Instagram, que además puede acompañarse con frutas frescas y un chorrito de miel.

Cómo hacer los pancakes de banana y avena de Jimena Monteverde

Ingredientes

2 bananas muy maduras

2 huevos

Un chorrito de esencia de vainilla

1 taza de avena

2 cucharaditas de polvo para hornear

2 cucharadas de harina leudante

Chips de chocolate a gusto

Miel a gusto

Procedimiento

Pisar bien las bananas en un bowl hasta formar un puré. Agregar la esencia de vainilla, los huevos, la avena, el polvo para hornear y la harina leudante. Mezclar hasta integrar. Incorporar los chips de chocolate a gusto. Cocinar los pancakes colocando cucharadas de la mezcla en una sartén previamente caliente con un poco de aceite. Dorar de ambos lados hasta que estén bien cocidos. Servir acompañados de frutas frescas y un toque de miel.

Con pocos ingredientes y una preparación rápida, estos pancakes de Jimena Monteverde se convierten en una opción ideal para un desayuno o merienda casera, rica y fácil de hacer.