La receta de los pancakes de banana y avena de Jimena Monteverde: saludables y muy ricos

Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales el paso a paso de unos pancakes simples y muy tentadores. Con bananas maduras, avena y chips de chocolate, son ideales para preparar en pocos minutos y disfrutar en la merienda.
La receta de los pancakes de banana y avena de Jimena Monteverde
Siempre atenta a las recetas caseras y prácticas, Jimena Monteverde volvió a conquistar a sus seguidores con una propuesta dulce perfecta para la tarde: pancakes de banana, avena y chips de chocolate. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la chef mostró el paso a paso de esta preparación que combina ingredientes simples y mucho sabor.
Según explicó, la clave está en usar bananas bien maduras, que aportan dulzor natural y una textura suave a la mezcla. La avena suma cuerpo y hace que los pancakes resulten más nutritivos, mientras que los chips de chocolate le dan el toque goloso que los vuelve irresistibles.
“Ricos, fáciles y perfectos para compartir en la merienda de hoy”, escribió la cocinera al presentar la receta en su cuenta de Instagram, que además puede acompañarse con frutas frescas y un chorrito de miel.
Cómo hacer los pancakes de banana y avena de Jimena Monteverde
Ingredientes
-
2 bananas muy maduras
-
2 huevos
-
Un chorrito de esencia de vainilla
-
1 taza de avena
-
2 cucharaditas de polvo para hornear
-
2 cucharadas de harina leudante
-
Chips de chocolate a gusto
-
Miel a gusto
Procedimiento
-
Pisar bien las bananas en un bowl hasta formar un puré.
-
Agregar la esencia de vainilla, los huevos, la avena, el polvo para hornear y la harina leudante. Mezclar hasta integrar.
-
Incorporar los chips de chocolate a gusto.
-
Cocinar los pancakes colocando cucharadas de la mezcla en una sartén previamente caliente con un poco de aceite.
-
Dorar de ambos lados hasta que estén bien cocidos.
-
Servir acompañados de frutas frescas y un toque de miel.
Con pocos ingredientes y una preparación rápida, estos pancakes de Jimena Monteverde se convierten en una opción ideal para un desayuno o merienda casera, rica y fácil de hacer.