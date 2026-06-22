La buena noticia que tuvo Lionel Messi sobre su papá antes del partido contra Austria

El tema de la salud del padre de Lionel Messi volvió a instalarse en las últimas horas, tras un nuevo dato aportado por el médico Guillermo Capuya en el programa de Moria Casán, que trae tranquilidad al capitán de la Selección Argentina en medio de las especulaciones que surgieron en los últimos días.

Cómo evoluciona la salud del papá de Lionel Messi, según Guillermo Capuya

La noticia sobre el estado de salud de Jorge Messi tuvo gran repercusión luego del debut de la selección en el Mundial 2026 frente a Argelia. Cuando las cámaras enfocaron a Lionel Messi visiblemente emocionado, y ante su primera declaración pública afirmó: “Pasé días difíciles”. Estas palabras generaron una búsqueda de información que encontró eco en la salud de su padre. Aunque no se brindaron detalles específicos, se confirmó que el representante estaba internado y atravesaba “una situación de salud”, según un comunicado emitido por la familia Messi.

Lionel Messi y Jorge Messi//Instagram

Más allá de la fake news y de la polémica que se desató en Luzu hace algunos días, ahora llegan buenas noticias, según afirmó el doctor Guillermo Capuya en el programa La Mañana de Moria. El médico aseguró mantener contacto con el entorno de la Pulga y contar con conocimiento actualizado sobre el cuadro de salud de su padre. Sin entrar en demasiados detalles, explicó que los estudios realizados al representante en los últimos días arrojaron resultados alentadores.

Previo al partido de Argentina contra Austria por la Copa Mundial FIFA 2026, el panel del programa de Moria Casán estaba conversando sobre la salud de Jorge Messi y consultaron al médico sobre su estado actual. El especialista fue contundente y reveló: “Está mejor. Ayer estaban bien los parámetros y hoy también está bien”, informó el doctor.

Lionel Messi junto a sus padres//Instagram

De acuerdo a Guillermo Capuya, el padre de Lionel Messi podría tener el alta médica

Guillermo Capuya sorprendió y alegró a todos sus compañeros del panel del programa de El Trece, con buenas noticias sobre Jorge Messi y anticipó con optimismo sobre la recuperación del papá del capitán nacional y afirmó que le darán el alta en los próximos días. “Seguramente, en breve, se vaya de alta”, reveló.

“¡Qué buena noticia! Le alargaron la vida; con todo lo que se dijo, le alargaron la vida. Porque, en realidad, lo único que se sacó de toda esa locura que se hizo fue que el hombre estaba mejor”, añadió Moria Casán tras la información brindada por el especialista en medio de la polémica generada por el estado del representante.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Jorge Messi y Celia Cuccittini//Instagram

Según Guillermo Capuya, la familia Messi es muy unida y cualquier situación que afecte al clan repercute directamente en el estado de ánimo de Lionel Messi. Sin duda, este buen dato sobre la salud de su padre, sumado a la victoria de la Selección nacional en su segundo partido, impulsará al mejor jugador del mundo a seguir adelante y a soñar con la cuarta copa para Argentina.