El enojo de Jimena Monteverde con El Trece

La reconocida chef y conductora, Jimena Monteverde habría tenido dificultades en El Trece. Según detalles revelados en el programa Ejercito de LAM, en Bondi, Santiago Riva Roy comentó que la situación habría llegado a un nivel de tensión que sorprendió a todos.

La incomodidad de Jimena Monteverde con su programa

En el Ejercito de LAM señalaron que la racha de Jimena Monteverde no habría sido suficiente para evitar el malestar. “Es la primera vez en la historia de la televisión que a una conductora le empieza a ir tan bien en su programa y, aun así, se genera un conflicto”, expresó Riva Roy.

Jimena Monteverde//Archivo

La chef enfrentaría un problema técnico y una respuesta del canal que habría generado incomodidad. "Tiene un formato que la incomoda y todo viene a partir de un problema técnico en el estudio y la productora y el canal le dicen que 'va a seguir así, esto llegó para quedarse'", dijo el periodista.

La dificultad técnica que habría tenido Jimena Monteverde

Jimena Monteverde vivió una situación caótica y su programa tuvo que transmitirse en la calle, sin escenario adecuado y con recursos limitados. “El estudio 4 del estudio mayor de Kuarzo se rompió, se cayó el techo con la parrilla de lucas completa y por ese tema salieron a improvisar a la calle”, precisó el periodista.

Jimena Monteverde//Instagram

A pesar de las adversidades, Jimena Monteverde mostró una actitud que no pasó desapercibida: “Armaron todo y ahí se nota la cara de cu...de Jimena, pero empezó a medir más ranking y Canal 13 y Kuarzo están contento".

Jimena Monteverde//Instagram

Eso no fue todo, sino que el ciclo de cocina que conduce Jimena Monteverde parece estar pasando por un momento critico. "Es un programa que se quedó sin estudio, sin luces, ni nada. No hay presupuesto para alquilar un nuevo estudio. Ensayaron al aire y la pegaron, pero la conductora patalea, se queja y a pesar de eso le dicen que el programa sale a la calle", comentó Santiago Riva Roy.