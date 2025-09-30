Morena Rial está otra vez detenida después de incumplir con las medidas judiciales que le habían impuesto cuando se le otorgó la excarcelación. Luego de que se conociera que Miguel Ángel Pierri renunció a la defensa de la influencer, Alejandro Cipolla reveló cómo pasa las horas tras las rejas.

Revelan detalles de los días de More Rial en la cárcel

Este lunes por la tarde, Morena Rial fue nuevamente detenida en la causa de robo agravado bajo la modalidad de escruche. Si bien había logrado la excarcelación en febrero, la influencer incumplió una serie de medidas judiciales que le impusieron y quedó otra vez en prisión.

Morena Rial

En medio de la mala noticia que recibió la influencer, que Miguel Ángel Pierri renunció a su defensa, Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Morena, reveló cómo pasó su primer día detenida.

"Está muy mal, se la pasa llorando", contó el abogado a Pronto. Además, comentó que le envío comida a la Fiscalía de San Isidro, donde está detenida, el lunes por la noche y este martes al mediodía. "La realidad es que ella había cambiado su vida. Bueno, no cumplió las pautas, pero de lo que venía a lo que es hoy es una persona totalmente diferente", insistió.

Alejandro Cipolla y Morena Rial

Hasta el momento se desconoce quién asumirá como abogado de More Rial ya que Cipolla había renunciado a su defensa en febrero y en las últimas horas Pierri tomó la misma decisión. Cabe mencionar que en su momento fue Fernando Burlando quien también intervino para lograr la excarcelación, siempre bajo las condiciones que le habían impuesto desde el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Por qué detuvieron a More Rial y el motivo por el que renunció su abogado

Este lunes, Morena Rial volvió a quedar detenida luego de que la Justicia de la provincia de Buenos Aires revocara su excarcelación en la causa por robo agravado. Según informaron desde el Poder Judicial, la hija de Jorge Rial incumplió con las pautas que le habían impuesto: no se presentó en el juzgado, tampoco entregó las constancias de tratamiento psicológico y psiquiátrico que debía realizar, ni la certificación laboral exigida.

Ante estas faltas, se dispuso su traslado a la Comisaría Séptima de San Isidro, ubicada en la calle Diego Palma al 1500, donde permanece alojada desde la noche del lunes. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, junto con la imagen del momento de su aprehensión.

Morena Rial

La situación también provocó un quiebre con su abogado defensor. Miguel Ángel Pierri anunció este martes que renunciaba a representar a Morena Rial tras el revés judicial. “Incumplió las pautas que le impuso el juzgado, no queremos tener problemas”, explicó el letrado en diálogo con Noticias Argentinas. Horas antes había contado que había hablado “mucho, claro y bien” con su defendida, pero finalmente decidió dar un paso al costado. En su cuenta de X, Pierri fue conciso: “El Estudio del Dr. Miguel Ángel Pierri ha dejado de representar a la Sra. Morena Rial”.