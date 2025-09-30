Morena Rial fue nuevamente detenida, en la noche del lunes 29 de septiembre. La hija de Jorge Rial había logrado la excarcelación, tras haber sido acusada en la causa de robo agravado, en febrero del año corriente. Sin embargo, debía cumplir una lista de normativas, que la Justicia vio que no estaba acatando. De esta manera, se tomó la decisión de quitarle el beneficio. Ante este suceso, Alejandro Cipolla se mostró sorprendido por lo ocurrido, y lanzó un insólito motivo por el que ella no pudo cumplir con lo pedido.

El insólito motivo por el que Morena Rial no pudo cumplir con las normativas de la Justicia

Morena Rial perdió el beneficio de la excarcelación, en la noche del lunes 29 de septiembre, debido a que incumplió una lista de normativas que le había impuesto la Justicia. Entre ellas, se encontraba que debía atenderse con profesionales de la salud mental, buscar un trabajo y economía estable, anunciarse en una comisaría, y alejarse de cualquier hecho delictivo. Sin embargo, Alejandro Cipolla confirmó en Lape Social Club (América) que ella no cumplió con algunos de los requisitos, y dio el insólito motivo.

"Me sorprendió. Sabía de que si bien no se podía conseguir psicólogo, pensé que el mismo Poder Judicial iba a designar uno, pero bueno, cuestión que no sucedió", explicó como una de las normativas que incumplió. De esta manera, reveló que muchos profesionales se negaron a atenderla porque "no querían verse envueltos en cualquier tipo de escándalo". Así mismo, confirmó que ella había estado intentando cumplir con los pedidos, y la Justicia estaba al tanto de la situación.

“La veía que estaba haciendo todo bien. Estaba tratando de buscar trabajo, ya se había informado a la Justicia de que, mientras tanto la venía solventando. Hace varios meses ya podría haber empezado, pero nadie la quería contratar”, detalló el letrado. Según expuso, había buscado trabajo en la televisión o como panelista, pero ninguno le había surgido, ya que no querían verse envueltos con su nombre. Además, Jorge Rial la ayudaba económicamente en estos meses, al igual que en la crianza de su nieto bebé. Sin embargo, los incumplimientos la llevaron a quedar detenida.

Alejandro Cipolla explicó la nueva estrategia que hará en conjunto con el doctor Pierre. "Plantearía nuevamente una excarcelación más abierta o un arresto domiciliario. Una excarcelación porque lo podés garantizar con un dispositivo de geolocalización. Una tobillera", sentenció el abogado. Por el momento, Morena Rial sigue detenida en la Comisaría Séptima de San Isidro, en el marco de la causa de robo agravado que lleva desde febrero del corriente año.

