Revelan las terribles amenazas de muerte que recibió Juana Tinelli: "Están asustados"

Juanita Tinelli recibió un botón antipánico tras ser amenazada de muerte. Según contó Laura Ubfal, la modelo hizo la denuncia ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal a raíz de los mensajes de hostigamiento que recibió.

Revelan las terribles amenazas de muerte que recibió Juanita Tinelli

Juana Tinelli está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. La hija de Marcelo Tinelli fue amenaza de muerte y como consecuencia del hostigamiento que recibió, la Justicia le entregó un botón antipánico.

Según contó Laura Ubfal, la modelo se acercó junto a sus padres, Paula Robles y Marcelo Tinelli, a la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal para realizar la denuncia. Si bien no trascendieron detalles de los mensajes intimidatorios que recibió, desde la dependencia judicial le otorgaron una serie de medidas para resguardar su integridad física.

Además, en su portal la periodista detalló: "Están asustados y alertas ante el amedrentamiento y las amenazas contra la joven de 22 años, pero no pudimos averiguar el nombre de quien le está provocando esta situación, porque no han querido que trascienda ese dato".

La noticia de las amenazas de muerte contra Juana Tinelli se conoció después de que Agustina Peñalva, Nazarena Di Serio y Soledad Larghi contaran publicamente que fueron acosadas a través de las redes sociales y cerca de sus trabajos por distintos hombres.