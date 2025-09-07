Quién es Bautista, el nuevo novio de Juana Tinelli: hijo de un importante empresario, estudiante y de perfil bajo

La vida amorosa de Juanita Tinelli vuelve a despertar interés luego de una seguidilla de imágenes que circularon en sus redes sociales en los últimos días. Al parecer, la hija más chica de Marcelo Tinelli estaría atravesando un romance con Bautista, un estudiante e hijo de un importante empresario de una reconocida línea de electrodomésticos.

Los rumores comenzaron a cobrar más fuerza luego de que la modelo se haya mostrado muy cercana al muchacho durante sus vacaciones por las paradisíacas playas de Miami. Además, detalles de pies masculinos en fotografías levantaron fuertes sospechas de que su corazón volvería a tener dueño.

Juanita Tinelli viajó junto a Bautista, su nuevo novio

Luego de haber blanqueado el fin de su romance con el polista Camilo Castagnola, Juanita Tinelli dejó atrás las frases motivacionales en las plataformas de interacción social para dar comienzo a una nueva etapa en su vida, donde la diversión y la buena compañía estarían en una misma persona: Bautista Cuiña, su nuevo novio. Según la información propiciada por Puro Show, la más chica del clan Tinelli habría iniciado su romance con el joven hace dos meses aproximadamente, luego de ser presentados por amigos en común durante una fiesta en un reconocido boliche de Buenos Aires.

El joven de bajo perfil es estudiante de Administración de Empresas en una Universidad privada de Capital Federal y presta colaboración comercial en la empresa familiar que lidera sus padres. Además, tiene una hermana melliza con quien trabaja a la par en la compañía, una reconocida cadena de electrodomésticos.

Hasta la publicación del video en la cuenta de Tik Tok de la heredera del reconocido conductor de televisión, la vida de Juanita Tinelli se había mantenido en absoluta discreción con su nuevo romance. Sin embargo, tras su viaje por Estados Unidos, las imágenes filtradas y el tiempo compartido juntos, la flamante pareja dejó de lado el anonimato y confirmó la existencia de este vínculo amoroso.

En medio de la incertidumbre y las especulaciones, Juanita Tinelli parece haber encontrado un estado de mayor bienestar y tranquilidad, contrastando con la vulnerabilidad que mostró en sus redes sociales recientemente. A pesar de esto, la identidad de su nuevo amor mantiene al público atento a cada uno de sus movimientos.

