Desde que debutó en el streaming, Marcelo Tinelli sorprende a diario al contar anécdotas familiares. Sin embargo, en una charla íntima con Ángel de Brito hizo una confesión inesperada y reveló cuál de sus tres hijas es la que más lo cuestiona.

Marcelo Tinelli reveló cuál de sus tres hijas es la que más lo cuestiona

Marcelo Tinelli se confesó con Ángel de Brito. En una extensa charla en Ángel responde (Bondi Live), el conductor hizo un repaso de su carrera laboral, sus amores y también la relación que tiene con sus cinco hijos. En ese marco, dio detalles de cómo se lleva con Micaela, Candelaria y Juana, y sorprendió a todos al contar cuál de ellas es la que más lo cuestiona.

"No digo chocar, pero ¿tenés disidencias con tus hijos?", le preguntó el líder de LAM, mientras que sin rodeos Tinelli respondió: “Y creo que las dos más picantes son Juana y Cande, para que me disparen a mí y me tiren a mí”. De inmediato, Ángel retrucó: “¿Cande es la que más te cuestiona?”.

En ese instante, el creador del Bailando por un Sueño diferenció los estilos de cada una: “Cande me cuestiona bien. Y Juana no es que me cuestiona mal, sino que es otra manera de cuestionar, ¿entendés? Es chica, tiene 22 años, y por ahí le agarra la chiripioarca y salta con cualquier cosa”, aclaró con humor.

Marcelo Tinelli y sus hijos

Marcelo Tinelli contó cómo se siente cuando no están sus hijos en casa

En la misma charla, Ángel De Brito le preguntó a Marcelo Tinelli si todavía sentía el “síndrome del nido vacío”. Aunque Lorenzo, el hijo que tuvo con Guillermina Valdes, ya tiene 11 años, el conductor reconoció que cada vez que se va su casa parece "Londres”.

“La semana que no está Lolo, los grillos se escuchan. Queda un momento, como una zona gris, como si fuera Londres, lleno de niebla”, explicó Tinelli sobre esos días de soledad en su casa.

Marcelo Tinelli y Lorenzo

Por último, reflexionó: “No me tendría que pasar, pero como yo soy tan papá de mis hijos y quiero estar tanto con ellos, tengan la edad que tengan, y me preocupo por ellos, el nido vacío lo siento”.

Con su característica mezcla de humor y sensibilidad, Marcelo Tinelli volvió a mostrar su costado más íntimo y familiar, lejos de los brillos de la televisión. En cada aparición, deja en claro que, más allá de su extensa trayectoria, su rol más importante sigue siendo el de padre.