Desde que Marcelo Tinelli comenzó a trabajar como conductor televisivo, su familia cobró siempre un rol protagónico ante las cámaras. A menudo, el presentador mostraba cómo desarrollaba su carrera profesional mientras sus hijos aparecían de manera esporádica, conformando un binomio perfecto entre trabajo y familia. Esta presencia televisiva generó un gran interés en la audiencia que esperaba las apariciones de los herederos del presentador e iban siguiendo de cerca su crecimiento y sus primeros pasos.

Pese a que Lorenzo y Francisco se mantienen lejos del ojo mediático, Juana, Candelaria y Micaela -en menor medida- siguen vinculadas al ambiente debido a sus profesiones que la vinculan de lleno con el mundo del espectáculo. Ante la presencia de decenas de rumores que aniquilaron a su padre, las modelos hablaron de cómo fue crecer con el peso de la fama de su progenitor.

Juana y Cande Tinelli se pronunciaron sobre los rumores sobre Marcelo Tinelli

En la última emisión de Estamos de Paso, el programa de stream que conduce Marcelo Tinelli, Juana y Cande Tinelli, hijas del presentador, se hicieron presentes como invitadas del ciclo. Allí, las fashionistas integraron la mesa - que se convirtió en una charla familiar- y abordaron los temas más delicados a los que se afrontaron durante su infancia y su adolescencia: rumores, mitos y anécdotas que tenían al periodista en el ojo mediático.

Fue la propia hija de Paula Robles quien reflotó el mito acerca de la supuesta fiesta que habría organizado su padre, en la que presuntamente terminó internado en el Sanatorio de la Trinidad debido a un accidente íntimo con un desodorante. “No era que vos (Marcelo) repetías las anécdotas, en mi entorno siempre se escucharon cosas, como ´Tu viejo cortaba las polleritas´, ´Tu viejo que se metía tres alfajores en la boca´, ´Tu viejo con el desodorante en el...´”, dijo la menor de las Tinelli.

En este momento, el comunicador completó la oración y exclamó: “En el traste”. De inmediato, Cande alzó la voz y bromeó: “Qué fuerte cuando te fuimos a visitar a la Trinidad”. Con la complicidad como bandera, el rostro del ciclo lanzó: “Yo había cerrado todo el piso y las chicas fueron a verlo a papá…”. Ante esta divertida charla, Sabrina Rojas metió su bocado y dijo: Y papá estaba boca abajo, diciendo “hola, chicas”. Finalmente, Marcelo ironizó: “ya salió” generando carcajadas en toda la mesa.

Lo que comenzó siendo una reflexión, se convirtió en un gracioso sketch entre Juana, Cande y Marcelo Tinelli dejando en claro su unión familiar pese a los rumores instalados que intentaban dañar la imagen del versátil productor que hizo de su nombre una marca registrada.

