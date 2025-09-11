Camila Galante rompió el silencio sobre el romance de Leandro Paredes y Evangelina Anderson

Leandro Paredes fue protagonista de rumores de romance con Evangelina Anderson, y los usuarios en las redes sociales no tardaron en hacerlo viral. El futbolista, que se encuentra viviendo en la Argentina con su familia, habría mantenido encuentros íntimos con la modelo, luego de la separación de ella con Martín Demichelis. Ante esto, todos comenzaron a nombrar a Camila Galante, la esposa del jugador de Boca. Tras diversos comentarios a su alrededor, decidió romper el silencio y ser tajante sobre lo que ocurrió.

Camila Galante y Leandro Paredes están viviendo su vida en la Argentina, junto a sus hijos. La pareja se posicionó en el ojo mediático, luego de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, ya que el campeón del mundo fue apuntado en una relación con la modelo. Yanina Latorre fue la primera en exponer que Anderson habría comenzado una relación con una celebridad, sin decir el nombre de Paredes, y los usuarios y periodistas comenzaron a decir que se trataba del jugador.

Ante esta situación, Paredes y Galante mantuvieron el silencio, y siguieron algunas interacciones por redes sociales. Por su parte, Evangelina se aseguró de dejar en claro que era mentira y que ella se encontraba soltera y de vacaciones con sus hijos en México. Sin embargo, esto no fue suficiente, y la esposa de Leandro decidió romper el silencio. En Intrusos (América), se comunicaron con la influencer, quien no dudó en responderles el mensaje y dejar en claro cómo era su situación al respecto.

"Lo vi. Imaginate que me mostró él la noticia y la leímos juntos", empezó leyendo textual Paula Varela, quien fue la encargada de hablar con ella. De esta manera, la joven aseguró: "Me desmintió rotundamente un romance con Evangelina. Me dijo que no la conoce". Finalmente, terminó su descargo explicando que prefería mantener el silencio, ya que no quería seguir agrandando la noticia. Sin embargo, no cerró las puertas a una entrevista, en caso de que más información en contra de Paredes surgiera.

Tras semanas de dudas y acusaciones sobre Leandro Paredes y Evangelina Anderson, Camila Galante rompió el silencio y alejó al futbolista y su familia de los rumores de romance. El deportista se encuentra en la Argentina, haciendo su carrera en Boca Juniors. Mientras tanto, la modelo está de viaje con sus hijos, tras su dura separación de Martín Demichelis. Los usuarios de las redes sociales no dudan en dejar sus comentarios al respecto y hacer crecer rumores sobre posibles romances de Evangelina.

