Evangelina Anderson se encuentra en el foco de atención tras su separación de Martín Demichelis. Para sacarle su lado positivo a este momento personal, la modelo aceptó sumarse a la nueva temporada de Masterchef Celebrity (Telefe), que conducirá Wanda Nara, pero antes de comenzar con las grabaciones viajó a México para disfrutar de su etapa de soltera. En las últimas horas, Eva fue protagonista de un llamativo dato que generó fuertes repercusiones en las redes.

Revelaron el verdadero nombre de Evangelina Anderson y el motivo por el que lo oculta

Evangelina Anderson hizo toda su carrera artística con un apellido que no es el suyo, así contaron en El Diario de Mariana (América TV). El periodista Guido Záffora profundizó sobre la verdadera identidad de la top model y dejó a todos sorprendidos. "Es Evangelina Paternó”, expresó el panelista. Acto seguido, sus compañeros le preguntaron: "¿No se llama Anderson?".

A lo que Guido respondió que el apellido que todos conocemos es artístico y agregó un dato clave: “Quien le puso Evangelina Anderson fue Mónica, la mujer de Jorge Corona”. Sobre por qué la esposa del cómico decidió llamarla así, reveló que fue por el parecido físico con la actriz Pamela Anderson, quien también es rubia y de ojos claros. A Eva le pareció bien cambiar su apellido Paternó al que le aconsejaron y con el tiempo dejó que sea su marca registrada en los medios.

Evangelina Anderson

Cabe recordar que Evangelina fue maestra jardinera pero no pudo alejarse de su lado artístico, por lo que se presentó al casting de bailarina para el ciclo musical Pasión de Sábado (América TV), quedó seleccionada y al poco tiempo su talento y belleza fueron captados por el público. Tal es así que comenzó a trabajar en obras teatrales y fue Jorge Corona quien le dio la oportunidad de tener un lugar más importante en la marquesina en el espectáculo El Viaje del Humor.

Precisamente, fue ahí cuando Mónica, la pareja del artista, le recomienda que cambie su apellido por uno más estelar y ella acepta. Al parecer, esta pequeña modificación le trajo suerte porque desde entonces su carrera fue ascenso. En 2007, trabajó junto a Jorge Guinzburg en la obra Planeta Show y en los medios su nombre comenzaba a tomar relevancia por los constantes cruces con Wanda Nara, quien también daba sus primeros pasos en el ambiente artístico.

Evangelina Anderson

Además, fue parte del "Patinando por un sueño" y del "Bailando", ambos formatos de Marcelo Tinelli, hasta que decidió abandonar su faceta para mudarse a Europa y acompañar a Martín Demichelis, quien era su pareja en ese momento y con quien tuvo tres hijos: Bastian, Lola y Emma.

En los últimos meses, Evangelina Anderson regresó al país, integró el equipo de Los 8 escalones (El Trece) y ahora se prepara para debutar en la cocina más exigente de la pantalla chica. En medio de este particular presente, tras su separación del DT, revelaron que su verdadero nombre es Evangelina Paternó. El motivo por el que lo mantiene en reserva es que su apellido artístico fue el que la acompañó en su salto a la fama.