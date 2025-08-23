En medio de rumores de crisis, Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis, tras 18 años juntos y tres hijos en común. Días después, apareció Tania Ledesma en los medios, una azafata que asegura ser una de las amantes del exfutbolista. La modelo prefirió llamarse a silencio sobre las fuertes declaraciones de la mujer, pero sí dejó en claro que es la única que piensa en sus hijos y cómo todo esto les puede afectar.

El sutil pero directo dardo de Evangelina Anderson contra Martín Demichelis por las infidelidades

Sin nombrar a Tania Ledesma, quien contó detalles de sus encuentros amorosos con Martín Demichelis en "A la tarde", Evangelina Anderson respondió en el mismo ciclo que no hablará de nada que le pueda causar daño a sus hijos y que ellos siguen siendo su prioridad. Sin embargo, una reciente posteo publicado en sus historias de Instagram fue interpretado por sus seguidores como una "indirecta" a su expareja, de quien tampoco prefiere hablar en los medios.

Musicalizada con la icónica canción de Luis Miguel, "La incondicional", la publicación muestra a Eva en el interior de un vehículo dirigiéndose de un lugar a otro con un café en su mano. En la misma, hizo alusión a su participación en "Los 8 escalones", el ciclo de Pampita en El Trece, y a su rol de madre: "Terminamos de grabar tardísimo. Me voy corriendo a llevar a Lola a un cumple".

Evangelina Anderson

Aunque para algunos se trató de un simple mensaje, para otros generó sospechas de ser un contundente "palito" para el padre de sus hijos. Y es que, precisamente, la canción que eligió habla de una persona que no supo valorar la mujer que tiene al lado y, arrepentido, la llama "la incondicional" porque siempre estuvo a su lado sin esperar nada a cambio.

"La incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer... La que no supe amar, no sé por qué", dice el tema de Luis Miguel que Evangelina Anderson, casualmente, escogió para su historia y generó fuertes repercusiones entre las personas que siguen su cuenta de Instagram.

Además, la artista dejó en claro que es ella quien se ocupa de las diversas actividades que realizan sus hijos pese a terminar muy tarde de trabajar. Así, deslizó que no contaría con el DT para acompañar las rutinas que tienen sus nenes en común. Lo que también sonó como otro "palito" para su expareja, quien es noticia en estos días por haberle sido infiel con Tania Ledesma a finales de 2024.

Cabe recordar que la semana pasada, la propia Evangelina Anderson se hizo cargo de los versiones de crisis y ruptura con Martín Demichelis, y blanqueó su separación. Sin precisar la fecha del final de su historia de amor, contó que están separados "hace mucho tiempo".

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En los últimos días, en medio de las polémicas que surgen por presuntas infidelidades del deportista, la top model expresó tajante: "Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos, nadie más va a pensar en ellos”. Ahora, se sumó un posteo que realizó Evangelina Anderson en sus redes sociales, el cual parece ser un sutil pero directo dardo contra Martín Demichelis por las infidelidades que habría sufrido durante su matrimonio.