Ricky Martin y una jugada producción de fotos en las playas de Puerto Rico

Ricky Martin eligió las playas de su Puerto Rico natal como escenario del video en colaboración con Arcangel, el rapero y cantante nacido en Harlem, Nueva York.

Sin embargo, más allá de lo estrictamente musical, fue la imagen de un Ricky Martin renovado, con cabello rapado, barba, musculosa y tatuajes al sol, lo que generó una ola de halagos y sacudió las redes.

Ricky Martin grabó un video con Arcangel e impactó con su look.

Qué dijo el rapero Arcangel sobre su colaboración con Ricky Martin

“Aunque siempre lo soñaba, no veía la posibilidad de tener un tema en colaboración con Ricky Martin. Ya saben, los sueños se cumplen. No es solo una canción, es la historia encontrándose con el presente. Con orgullo de Puerto Rico para el mundo”, compartió el cantante estadounidense tras la presentación oficial de “Lluvia” junto al astro boricua, su ídolo de la infancia.

El video de "Lluvia" está disponible en YouTube y es parte del álbum “La 8va Maravilla" de Arcangel.

“Mi canción favorita en este momento”, sumó Ricky Martín sobre su participación junto a Arcangel.

El artista boricua también prepara su agenda de conciertos 2026 con una primera gira en territorio mexicano. Y aunque todavía no se confirmó su llegada a la Argentina, ya hay rumores que hablan de la posibilidad de shows en Movistar Arena este año en Buenos Aires.