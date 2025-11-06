Ricky Martin reveló su rutina de belleza a los 53: cómo logra verse igual que hace 20 años

Ricky Martin celebrará sus 54 años el 24 de diciembre y continúa demostrando ser merecedor de la corona de “sex symbol” que ostenta desde hace largo tiempo. El cantante no solo se convirtió en uno de los artistas más exitosos en sus cuarenta años de carrera, sino que también es uno de los hombres más admirados en el mundo entero.

Y, como para continuar provocando suspiros entre sus seguidores, fiel a su costumbre de protagonizar sexys sesiones fotográficas, la estrella boricua publicó nuevas imágenes que muestran su excelente estado físico.

El cantante no dudó en revelar algunos de sus tips de salud y belleza.

Muy consciente también de cuidar su cuerpo por dentro, Ricky Martin se animó a confesar que enfrentó serios problemas de colesterol que lo llevaron, a partir de cumplir los 40, a cambiar muchos de sus hábitos para mantener la masa muscular y poder tener músculos definidos y fuertes gracias a una vida más saludable. Dispuesto a transmitir secretos de su rutina diaria para que otros puedan tomar conciencia del cuidado, el cantante no dudó en revelar algunos de sus tips.

Ricky Martin reconoció que cambió hábitos cuando cumplió 40 años.

Cuáles son las costumbres que el cantante adoptó para mantenerse saludable.

Cada mañana, Ricky Martin se levanta a las 6 para meditar durante media hora y así mantenerse con los pies sobre la tierra y para practicar yoga para su equilibrio físico y mental. Al despertarse bebe un “chupito espirituoso” de limón, miel y ajo, “para reforzar el sistema inmunitario” y destaca la importancia de permanecer un largo período en silencio.

Además, realiza rutinas diarias de ejercicios de estiramiento, abdominales, sentadillas, trabajo de bíceps y tríceps y pesas. También sigue una dieta vegetariana rica en proteínas que combina con frutos rojos para aumentar la masa muscular y bebe dos litros de agua por día.

“¡Es sexycuidarse uno mismo!”, asegura el cantante portoriqueño.

Cuál la skin care que elige Ricky Martin

Muy responsable a la hora de cumplir con los cuidados necesarios para su piel, el artista completa sus sesiones con una estricta rutina de cuidado de la piel y tratamientos estéticos como su permanente lavado de rostro con agua de rosas y hielo para cerrar los poros. También se somete a periódicos peeling de carbón y bioestimuladores de colágeno.

“Todo ayuda a estar y verse mejor. ¡Ojalá pudiera estar en la posición de loto durante tres horas al día para mi bienestar! Pero sólo llega a la media hora. Si te cuidas primero, puedes cuidar del resto. Puede haber caos a mi alrededor, pero si me esfuerzo dedicando tiempo a practicar rituales de bienestar y fortalecer la relación conmigo mismo, podré superar cualquier situación", afirmó Ricky.

Ricky sigue una dieta vegetariana rica en proteínas y bebe dos litros de agua por día

"El simple hecho de darte amor hidratando tu piel con una buena crema, haciendo ejercicios o meditando, es increíblemente beneficioso para las personas”, concluyó el cantante, con la muestra de sus secretos a la vista.

Texto: Gaby Balzaretti.