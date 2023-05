Rita Ora anunció su esperado tercer álbum “You & I” junto al estreno del nuevo single "Praising You" feat Fatboy Slim. Allí, la artista deslumbró con una visual en la que luce dos puntos clave en cuanto a moda se refiere: los corsets que son el must have de la temporada y el tono aguamarina.

Cómo es Praising You, el nuevo tema de Rita Ora y Fatboy Slim

Con Rita Ora como coautora de todos los temas del álbum, You & I demuestra ser su proyecto más personal hasta la fecha. Trabajando con el productor ejecutivo Oak Felder (Ariana Grande, Nicki Minaj, Alicia Keys, Usher), Ora creó un álbum conceptualmente hilado para significar los diferentes capítulos de su relación. Un disco lleno de energía sobre lo que se siente al enamorarse de alguien de forma instintiva y maravillosa.

"Este álbum significa mucho para mí", dijo Rita. "Es como mi diario de los últimos años, es mi sonido, se siente tan fiel a mí y a quien soy hoy".

Junto con el anuncio de “You & I” (la continuación de su aclamado éxito pop “Phoenix”), Rita también lanzó su nuevo single "Praising You" junto a Fatboy Slim. Una versión del himno de culto "Praise You, que sampleaba "Take Yo' Praise" de Camille Yarbrough y que este año celebra su 25 aniversario. "Praising You" toma el clásico riff de piano y el estribillo feel-good del original e introduce la versión de Rita de la historia, una deliciosa metáfora de la naturaleza fascinante del amor, siendo un himno veraniego infalible.

"No sólo obtener el sello de aprobación de Norman Cook (FBS), sino que colaborar con él y rendir homenaje a una canción tan importante de mi infancia se convirtió en una experiencia surrealista", comentó Rita. "Creo que esta canción significa algo diferente para cada persona, pero desde mi punto de vista, se trata de alabar a tus seres queridos y celebrar realmente esas relaciones. Me siento increíblemente honrada de poder darle nueva vida y reintroducirla a toda una nueva generación."

Hablando de esta nueva versión, Norman dijo: "De un encuentro casual a altas horas de la noche en el Naughty Corner de Glastonbury surgió una amistad y una colaboración que podrían parecer improbables. Sin embargo, aquí está, ¡y tiene vida propia!".

El videoclip, dirigido por el ganador del Oscar Taika Waititi, muestra a Rita en una audición con un grupo de bailarinas para el papel de sus sueños y cuenta con un cameo de Fatboy Slim. Con un guiño al video original de "Praise You", dirigido por Spike Jonze, Rita lidera al grupo a través de su desordenada rutina, ganándose poco a poco a los jueces en lo que se convierte en un gran número al estilo de Studio 54, con glamorosos cambios de vestuario y una coreografía estelar.

El martes 9 de mayo, en la semifinal 1 del Festival de Eurovisión, Rita interpretará por primera vez en exclusiva mundial "Praising You", junto con un popurrí de algunos de sus mayores hits. Emitida por primera vez en BBC One y BBC iPlayer en el Reino Unido, la semifinal del Festival de Eurovisión 2023 también podrá verse en directo en más de 35 países de todo el mundo, con una audiencia prevista de más de 40 millones de espectadores.

La canción "Praising You" sigue al lanzamiento de "You Only Love Me", que ya acumuló 40 millones de streams globales hasta la fecha y ha sido alabada por The Sunday Times ("un hit electro-pop instantáneo"), Billboard ("una oda finamente elaborada a un romance complicado" en la que Rita demuestra ser "una experta en el tipo de pop electro-teñido y elegantemente diseñado que exhibe"), y PAPER, (que declaró que el single "profundamente pegadizo" es "Rita en su mejor momento"), entre otros.

"You Only Love Me" fue también el primer lanzamiento de Rita desde que firmó un acuerdo de colaboración con BMG, en virtud del cual será la propietaria de todas sus futuras grabaciones maestras y disfrutará de un control artístico que no había tenido antes.

Antes del lanzamiento de "You Only Love Me", se anunció que Rita se unirá a Brandy en la película original de Disney+: Descendants: The Rise of Red. También actuará junto a Robert De Niro y Jamie Foxx en la próxima película Tin Soldier.

El estilismo de Rita Ora en su último lanzamiento

Rita Ora lanzó su último tema y la portada del álbum la muestra nada más y nada menos que al filo de las últimas tendencias. La cantante apostó por un conjunto en tono aguamarina, el color de esta temporada y deslumbró con un gran acierto.

Además. Rita Ora le sumó un corset blanco y de este modo se sumó a la tendencia que viene liderando el mundo de la moda desde hace ya algunos meses.

Y aunque el corset es, históricamente, la prenda más femenina, hecha para acentuar y exagerar las curvas de la mujer, últimamente se ha convertido –en un momento en el que el panorama del género, la sexualidad y la libertad personal se está vigilando como nunca antes– en la más democrática de las prendas, que se puede poner cualquiera y Rita Ora lo sabe. Su último álbum también.