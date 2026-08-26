Marcela Tinayre mostró lo grande que está su hijo Rocco, quien cumplió 25 años

Este miércoles 26 de agosto, Marcela Tinayre abrió el baúl de los recuerdos y compartió un tierno álbum de fotos para celebrar los 25 años de su hijo Rocco Gastaldi. El joven es el tercer hijo y el menor de la conductora, fruto de su relación con el empresario Marcos Gastaldi, quien falleció en 2020. A través de imágenes inéditas de distintas etapas de su vida, la hija de Mirtha Legrand quiso homenajear al cumpleañero y recordar algunos de los momentos más especiales que compartieron en familia.

El tierno álbum de fotos de Marcela Tinayre junto a su hijo Rocco Gastaldi

A lo largo de los años, la familia Tinayre construyó una sólida trayectoria ligada a los medios de comunicación. Desde Daniel Tinayre y Mirtha Legrand hasta sus descendientes, la profesión se transmitió de generación en generación y convirtió al clan en uno de los más reconocidos del ambiente artístico y televisivo argentino. Sin embargo, Rocco Gastaldi, el nieto menor de La Chiqui, decidió tomar un camino diferente.

Marcela Tinayre embarazada de Rocco Gastaldi | Instagram

El joven que acaba de cumplir 25 años mantiene un perfil bajo y lleva una vida alejada de la exposición pública y de los medios. Pese a esa decisión, su mamá suele hacer una excepción en fechas especiales y aprovecha su cuenta de Instagram para expresarle todo su amor.

Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi junto a Rocco | Instagram

Así ocurrió este miércoles, en la nueva vuelta al Sol del hermano de Nacho y Juana Viale. La conductora abrió el baúl de los recuerdos y compartió un emotivo álbum de fotos inéditas, en el que dejó al descubierto cuánto creció su hijo y permitió a sus seguidores conocer un poco más de su vida, siempre preservada del ojo público. “Sos tan buena persona, tan distinto, tan amigo de tus amigos. Buen hijo y solidario siempre. Te amo, feliz cumple”, escribió llena de satisfacción por el hombre en el que se convirtió.

Marcela Tinayre junto a Rocco Gastaldi | Instagram

El presente de Rocco Gastaldi, el hijo menor de Marcela Tinayre

Rocco Gastaldi, el hijo más chico de Marcela Tinayre, eligió construir su camino lejos de la exposición mediática que históricamente acompañó a su familia. Actualmente estudia Ingeniería y mantiene un vínculo cercano con sus hermanos, Juana y Nacho Viale, con quienes comparte una relación y compañerismo y complicidad pese a llevar estilos de vida diferentes y más de 20 años de diferencia. Mientras ellos tienen una marcada presencia pública, él prefiere preservar su intimidad y mantenerse alejado de las cámaras.

Rocco Gastaldi y Marcela Tinayre | Instagram

Nacido el 26 de agosto de 2001, Rocco es el único hijo que Marcela Tinayre tuvo con Marcos Gastaldi. Su llegada fue especialmente significativa para la familia, ya que nació cuando su mamá tenía 51 años y luego de un tratamiento de fertilidad asistida. En un período atravesado por importantes pérdidas para el clan, su nacimiento significó una nueva alegría y rápidamente se convirtió en el más mimado de la familia. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo resaltan su capacidad para conversar, su simpatía y su personalidad, cualidades que su madre también destacó al describirlo como una persona noble, observadora y de gran calidad humana.

Marcos Gastaldi y Marcela Tinayre junto a Rocco Gastaldi | Instagram

A partir del álbum de fotos que compartió para celebrar este nuevo año de vida, Marcela Tinayre dejó en claro que, más allá del bajo perfil que Rocco eligió para su vida, el orgullo y el amor de una madre no conocen límites. Con cada imagen, la conductora volvió a recorrer distintas etapas del crecimiento del joven y compartió con sus seguidores un pedacito de la historia de su familia que atesora con un cariño especial.