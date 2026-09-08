Así es la vida de Rocco, el nieto menos conocido de Mirtha Legrand que se mantiene sin redes sociales

Dentro de una de las familias más conocidas de la televisión argentina, Rocco Gastaldi eligió construir un camino completamente diferente al de sus hermanos. Hijo menor de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi y nieto de Mirtha Legrand, el joven mantiene desde hace años un perfil extremadamente bajo: no tiene redes sociales y evita la exposición mediática.

Rocco nació el 24 de agosto de 2001 y este año cumplió 25 años. A pesar de formar parte de una familia acostumbrada a la exposición, su vida privada se mantiene prácticamente al margen de los medios. De hecho, una de las pocas veces que su figura cobró protagonismo fue en agosto de 2025, cuando Marcela compartió en Instagram una serie de fotografías inéditas para celebrar su cumpleaños número 24.

Mirta Legrand junto a Marcela Tinayre y sus tres nietos, Juana, Nacho y Rocco.

Así es la vida de Rocco Gastaldi, el hijo menor de Marcela Tinayre

Rocco Gastaldi es fruto de la relación entre Marcela Tinayre y el empresario Marcos Gastaldi, quien murió en 2020. Su llegada fue especialmente esperada por la familia: Marcela tenía 50 años cuando quedó embarazada y, según contó en distintas oportunidades, recurrió a un tratamiento de fertilidad.

El joven es el menor de los tres hijos de Marcela y hermano de Juana y Nacho Viale, dos figuras que desarrollaron buena parte de sus carreras vinculadas con la televisión y el mundo del espectáculo. Rocco, en cambio, nunca mostró interés por ese universo. La propia Marcela fue contundente al explicar la elección de su hijo: “No le gusta el medio para nada. Estudia ingeniería, es otra historia. Pero es divino”.

Marcela Tinayre junto a su hijo menor, Rocco Gastaldi.

A diferencia de buena parte de su familia, el joven no tiene una presencia pública en redes sociales. Tampoco suele participar de entrevistas, programas de televisión ni eventos vinculados con el espectáculo. Su decisión de preservar su intimidad se mantiene incluso mientras sus hermanos y su abuela continúan siendo figuras habituales de la televisión argentina.

Sin embargo, mantenerse alejado de los medios no significa estar distante de su familia. Cada tanto, Rocco aparece en las fotos que comparten sus seres queridos, especialmente en reuniones y celebraciones privadas.

El antes y el después de Rocco Gastaldi, el nieto menos conocido de Mirtha Legrand.

En agosto de 2025, por ejemplo, Marcela publicó varias imágenes de su hijo desde su infancia hasta la actualidad. Entre ellas había fotografías junto a sus hermanos, sus sobrinos, y también junto a su padre, Marcos Gastaldi.

La relación entre los tres hermanos es cercana. Tiempo atrás, Marcela contó que Juana es la madrina de Rocco y que Nacho tiene un vínculo especialmente protector con él. “Nacho lo protege”, había señalado la conductora al hablar de la dinámica familiar.

Qué estudia Rocco Gastaldi, el nieto menos conocido de Mirtha Legrand

Uno de los pocos datos conocidos sobre la vida actual de Rocco es que estudia Ingeniería, una elección que marca todavía más la distancia entre su presente y el mundo del espectáculo en el que creció. Su madre también suele destacar su personalidad. Para su cumpleaños número 24, en 2025, Marcela lo definió como un “gran observador de la vida” y destacó su carácter, su nobleza y la tranquilidad que transmite.

Rocco Gastaldi y su abuela, Mirtha Legrand.

Con 25 años, Rocco continúa sosteniendo el perfil bajo que eligió desde joven. Mientras Mirtha Legrand, Juana y Nacho Viale forman parte de la escena pública, él prefiere mantenerse lejos de las cámaras y sin redes sociales, construyendo su propia vida al margen de la fama familiar.