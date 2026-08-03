Rocío Guirao Díaz mostró cuánto cambió su hija, Roma Paladini: "Siempre vas a ser nuestra chiquitita"

Desde que se mudó a Miami junto a su esposo, Nicolás Paladini, y sus hijos, Rocío Guirao Díaz suele compartir en sus redes sociales algunos momentos de su vida cotidiana. Entre viajes, vacaciones y planes familiares, la modelo también aprovecha las fechas especiales para dedicarles emotivos mensajes a Aitana, Indio y Roma.

Así está hoy Roma, la hija de Rocío Guirao Díaz

En esta oportunidad, el motivo fue el cumpleaños de la menor de la familia. A través de varias historias de Instagram, Rocío Guirao Díaz compartió un recorrido de fotografías que muestran distintas etapas de la vida de Roma y acompañó cada imagen con dedicatorias que reflejaron su vínculo con ella.

El tierno homenaje que Rocío Guirao Díaz le dedicó por su cumpleaños

A través de varias historias de Instagram, Rocío Guirao Díaz fue compartiendo diferentes imágenes de Roma, desde sus primeros años hasta la actualidad. Cada una estuvo acompañada por palabras que reflejaron el profundo cariño que siente por la más pequeña de la familia.

Así está hoy Roma, la hija de Rocío Guirao Díaz

"Hoy cumple nuestra chiquitita adorada", escribió al comenzar el recorrido. Luego llegaron otros mensajes como "La bebita de la casa", "Y aunque estés cumpliendo 10", "Siempre vas a ser nuestra niña chiquitita", "Y la que nos alegra el día a todos" y, finalmente, "Te amamos", una declaración que resumió el especial vínculo que une a toda la familia.

Las postales que reflejaron cuánto cambió Roma, la hija de Rocío Guirao Díaz

Entre las imágenes que compartió Rocío Guirao Díaz aparecieron recuerdos de distintas etapas de la infancia de Roma. En algunas se la ve disfrutando de paseos junto a sus hermanos y su mamá, mientras que otras la muestran durante vacaciones frente al mar, jugando en la playa o jugando en la orilla.

Así está hoy Roma, la hija de Rocío Guirao Díaz

Con cada recuerdo, Rocío Guirao Díaz repasó el crecimiento de su hija menor y volvió a dejar en claro que, más allá del paso del tiempo, para ella siempre seguirá siendo "la chiquitita" de la casa. La publicación despertó una catarata de mensajes de cariño por parte de sus seguidores, que destacaron lo mucho que creció Roma y el enorme parecido que tiene con su mamá.