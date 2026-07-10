Rocío Guirao Díaz sorprendió a Caro Calvagni y Muri López Benítez con una clase de yoga frente al mar: todas las fotos

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una mezcla de alegría y alivio tras un partido de alta intensidad frente a Egipto. La presión no solo se vivió dentro de la cancha pues, Caro Calvagni, Muri López Benítez y el resto de las mujeres que acompañan a los futbolistas también atravesaron la tensión de una jornada cargada de emociones.

La clase de yoga de Rocío Guirao Díaz

Es por eso que, Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, organizó un plan diferente en Miami para desconectar antes de que Argentina enfrente a Suiza. Para la ocasión convocó a Rocío Guirao Díaz, quien desde hace varios años vive en esa ciudad y se desempeña como instructora de yoga, e invitó a un grupo de amigas, entre ellas Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez.

Así fue la clase de yoga que brindó Rocío Guiaro Díaz

La clase se realizó sobre la arena, con el mar como escenario y las participantes distribuidas sobre sus esterillas mientras seguían las indicaciones de Rocío Guirao Díaz. Durante la sesión realizaron ejercicios de equilibrio, extensiones de columna y posturas de apertura, en un entorno pensado para conectar con la respiración y dejar atrás el estrés acumulado tras el encuentro de la Selección.

Caro Calvagni arrodillada sobre su mat

Las imágenes compartidas en redes sociales reflejaron el espíritu de la jornada. Una de las postales más significativas fue la que publicó Caro Calvagni, arrodillada sobre su mat con las manos unidas en posición de meditación y el atardecer de fondo. "Necesitaba demasiado esto. Pre y post partido", escribió junto a la fotografía. Por su parte, Rocío mostró distintos momentos de la práctica y adelantó: "Fue una tarde mágica. Prontito les comparto todo", aseguró.

Caro Calvagni y Rocío Guirao Díaz

Muri López Benítez también fue parte del encuentro

Entre las invitadas también estuvo Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez y una de las amigas más cercanas de Caro Calvagni. Su presencia quedó reflejada en varias de las imágenes compartidas durante la jornada, tanto en una postal tomada al atardecer frente al mar como en otra en la que ambas posaron abrazadas con sus conjuntos deportivos en tonos neutros.

Caro Calvagni y Muri López Benítez

Al finalizar la práctica, Rocío Guirao Díaz y Caro Calvagni también compartieron una fotografía juntas frente al océano. "Gracias, Caro Calvagni", escribió la instructora junto a la imagen, mientras que Muri cerró el encuentro con un mensaje dedicado a su amiga: "Gracias por la invitación, amiga". Así, entre respiración, meditación y paisajes de playa, las mujeres que acompañan a la Selección encontraron un momento de calma antes de volver a vivir la emoción del Mundial.