De Nicolás Cabré y Rocío Pardo a Calu Rivero: los famosos apuestan a la tendencia slow deco para sus casas

La tendencia "slow deco" surge como una respuesta directa al ritmo frenético del consumismo masivo y propone una forma de habitar mucho más pausada. Nicolás Cabré y Rocío Pardo hasta Calu Rivero son algunos famosos que adoptaron este estilo que prioriza la elección de objetos con alma, materiales nobles y una estética que invita a la desconexión total dentro de nuestras propias paredes. Las casas ya no son solo lugares de paso, sino santuarios personales donde cada pieza cuenta una historia y respeta el equilibrio con el medio ambiente.

Sarah Burlando y su hamaca nido, un ejemplo de la tendencia slow deco.

El refugio orgánico de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La pareja de actores adoptó este concepto bajo una lógica de "eco-luxury" que inunda su living principal. En este espacio, las paredes blancas funcionan como un lienzo perfecto para que la luz natural sea la gran protagonista durante todo el día. La elección de muebles de madera maciza, que conservan las irregularidades naturales de su origen, marca un estilo disruptivo frente a las propuestas convencionales de diseño.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo apuestan por muebles de madera maciza.

Además, los sofás XL en tonos neutros se complementan con alfombras tejidas que aportan texturas suaves bajo los pies. La integración de elementos como cestas de fibras vegetales y esculturas con un guiño espiritual transforma el living en un punto de encuentro familiar. Ellos demuestran que resulta posible mantener una estética sofisticada sin perder la esencia de lo artesanal.

El estilo boho, las hamacas y el minimalismo cálido

Calu Rivero lleva la tendencia hacia un terreno personal y bohemio con la incorporación de piezas de diseño patchwork. La actriz destina rincones específicos de su hogar para la lectura y el descanso, utilizando sillones bajos en colores vibrantes y alfombras de aire vintage. Estos espacios reflejan una búsqueda de calidez donde los objetos seleccionados con criterio emocional tienen prioridad absoluta sobre las compras compulsivas.

Calu Rivero sorprendió con su sofá patchwork

En esa misma línea de espíritu boho chic, Barby Franco mostró la hamaca nido de Sarah Burlando, un elemento de descanso sustentable y artesanal que aporta un toque lúdico y natural a los espacios infantiles. Por su parte, Florencia Bertotti y Federico Amador apuestan por la calidez mediante una imponente lámpara y puffs de mimbre.

Flor Bertotti elige puffs y lámparas de fibras naturales.

Pampita y la apuesta por los contrastes naturales

La conductora también integra esta filosofía en su hogar, donde el estilo rústico se mezcla con una sofisticación sutil. Su comedor, integrado al living, destaca por el uso de una mesa maciza laqueada que actúa como eje central de la decoración. La presencia de lámparas colgantes de fibras naturales teñidas de negro genera un contraste visual potente con la paleta de colores claros del ambiente.

Pampita se suma a la tendencia slow deco mediante las lámparas y alfombra.

Estos elementos no solo cumplen una función estética, sino que aportan carácter a cada sector sin sobrecargar la escena. Pampita reafirma que el uso de materiales nobles permite trasladar la elegancia a cualquier espacio, manteniendo siempre una impronta personal.

La elección de textiles de alta calidad y diseños curvos demuestra que la comodidad y la tendencia pueden convivir bajo una misma premisa de calma. Así desde figuras como Nicolás Cabré y Rocío Pardo hasta Calu Rivero nos enseñan que el lujo verdadero reside en la posibilidad de rodearnos de objetos que nos brinden paz y sostenibilidad.