Nicolás Cabré contó la historia de su primera casa que compró a los 15 años

En medio del duelo por el fallecimiento de su hermano Duilio, Nicolás Cabré está centrado en la familia y también, en su trabajo. Durante su gira por Córdoba, el actor pasó por Método Pardo, el streaming que conduce su suegro Miguel Pardo y brindó una charla donde recorrió su trayectoria, su vida y recordó la conmovedora historia de la primera vivienda que compró a los 15 años.

Nicolás Cabré reveló la verdad detrás de su primera casa

Nicolás Cabré creció entre los barrios de Mataderos y Liniers, en Buenos Aires. Sus padres, Cristina Birckenstaedt y Norberto Cabré, le inculcaron valores sólidos desde pequeño. Con un hermano mayor, Duilio, quien falleció en junio pasado, el artista tuvo una infancia marcada por la sencillez y el trabajo desde temprana edad. Desde pequeño, su interés por la actuación lo llevó a comenzar en la televisión a los 10 años.

Nicolás Cabré

Durante la entrevista, el actor rememoró su niñez y las enseñanzas de sus padres. “Yo tuve una infancia muy feliz, tuve la suerte de tener unos padres que me han enseñado mucho el día de hoy, que no doy un paso sin escuchar algo que me habían dicho en su momento, poniéndome los pies sobre la tierra siempre”, contó

Asimismo, el actor reveló cómo fue su infancia y narró: “Nosotros éramos de clase media baja y yo ya trabajaba. Me crié de la misma manera que mi hermano. Y es el día de hoy que tenemos los mismos amigos y siempre hicimos lo mismo. Yo trabajaba, tenía plata y nunca tenía más plata que ellos”.

Nicolás Cabré

El momento en que pudo comprar su primera casa fue muy significativo para él, ya que fueron sus padres quienes le dieron la grata sorpresa. “Descubrí que a los 15 años me habían juntado toda la plata que yo había ganado y me dijeron: 'Bueno, vení que vamos a comprar una casa' que ellos nunca tuvieron, pero siempre enseñándome”, detalló.

Nicolás Cabré rompió en llanto al hablar de su hija Rufina

Durante la charla con Miguel Pardo, Nicolás Cabré dejó en claro que para él la familia está por encima de todo, incluso de su carrera. “Lo importante pasa por otro lado. Hoy estás, mañana no estás, y es eso lo que aprendí. Creer que voy a dejar algo en la actuación no tiene mucho sentido. No me pasa por ahí”, indicó.

Nicolás Cabré con su hija Rufina

En otro pasaje de la entrevista con el padre de Rocío Pardo, el actor se emocionó hasta las lágrimas al hablar de Rufina, la hija que tiene junto a la China Suárez."Yo quiero que mi hija me recuerde, y si en el día de mañana tengo nietos que me recuerden con una sonrisa, no que digan era un buen comediante. Me importa un car... Es lo único que me interesa, que mi hija diga a mi papá…”, dijo el actor con un nudo en la garganta.

Nicolás Cabré es uno de los actores más populares de Argentina y también, uno de los más reservados al hablar de su vida privada. Sin embargo, con su suegro, el actor decidió ir más allá y contar cuestiones de su infancia que muchos de sus seguidores y fanáticos desconocían.