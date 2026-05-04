Sabrina Rojas y José Chatruc a puro amor: todas las fotos de sus vacaciones románticas en Brasil

Para Sabrina Rojas y José Chatruc este fin de semana XXL se transformó en el escenario ideal para dejar atrás sus ajetreadas agendas laborales y tomarse un descanso en Brasil. En este marco, los tortolitos dieron un gran paso en su relación y vacacionaron juntos, lejos de los flashes mediáticos, donde se los vio sumamente cómplices y compañeros.

Sabrina Rojas y José Chatruc, más enamorados que nunca en Brasil

En las últimas horas, Sabrina Rojas inmortalizó en su cuenta oficial de Instagram su romántico viaje a Brasil con su novio José Chatruc. En las postales que compartió la conductora, se puede ver cómo disfrutaron de las diversas propuestas que ofrece el país carioca.

Las vacaciones de Sabrina Rojas y José Chatruc en Brasil | Instagram

En una primera instancia, disfrutaron de una jornada en la playa donde se los vio muy acaramelados posando en la arena. Mientras ella lo abraza suavemente, él apoya su cabeza sobre su hombro generando una de las primeras imágenes juntos como pareja. En otras fotografías, se los ve disfrutar sentados en reposeras con anteojos de sol y actitud relajada.

Más tarde, aprovecharon para disfrutar de la gastronomía del lugar improvisando una velada romántica. “Mi cita”, escribió la expareja de Luciano Castro maravillada de esta nueva oportunidad de creer en el amor. El exfutbolista, lejos de mantener las estructuras y los formalismos, escribió: “¡Soy malísimo con las fotos! Se agradece el gesto doña Rojas”.

Las vacaciones de Sabrina Rojas y José Chatruc en Brasil | Instagram

Sabrina Rojas y José Chatruc, una luna de miel distinta

Pese a las adversidades climáticas, Sabrina Rojas y José Chatruc aprovecharon para caminar bajo la lluvia. A través de una historia que compartió la presentadora en sus historias de 24 horas, se los puede ver cómo ella graba sonriente mientras él sostiene caballerosamente el paraguas para cubrirla de las gotas. Lo que llamó poderosamente la atención fue la música que eligió para retratar el momento: Lluvia cae, de Enrique Iglesias. En un tramo de la canción dice “me estoy enamorando” y si bien la panelista omitió esa parte, todo hace alusión a que está atravesando un gran presente sentimental.

Por su parte, los flamantes novios también asistieron al estadio Maracaná para disfrutar de una jornada deportiva. Si bien Pepe es un ferviente aficionado al fútbol, Sabrina activó el modo turista y registró todo el folclore de cancha: el ingreso al estadio, los shows en vivo y el murmullo típico de un evento de esta índole.

Las vacaciones de Sabrina Rojas y José Chatruc en Brasil | Instagram

Cabe destacar que, la historia entre ambos comenzó semanas atrás a través de amigos en común y encuentros de paddle. Incluso ya tuvieron su primera aparición pública como pareja en una función teatral, donde se besaron ante las cámaras. "No somos novios todavía", lanzó con picardía al ser consultada por la prensa, mientras definió la relación como la de "amigos que se besan".

Así, sin prisa, pero sin pausa, Sabrina Rojas y José Chatruc le van dando forma a su incipiente historia de amor lejos de las presiones sociales y viviendo su romance en libertad. Sin necesidad de poner etiquetas a su vínculo amoroso, la pareja se abre paso a una nueva aventura construyendo un camino en el que la complicidad, la diversión y el compañerismo se convierten en el eje transversal.

NB