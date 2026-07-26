Nicolás Cabré confirmó la muerte de su hermano, Duilio: "Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías"

Momentos de profunda congoja, tristeza y angustia atraviesa Nicolás Cabré tras confirmar la muerte de su único hermano, Duilio. A través de una sentida carta abierta que compartió en su cuenta personal de Instagram, el actor despidió a su hermano, quien tenía 47 años, y expresó el profundo dolor que está viviendo en este difícil momento. Con palabras cargadas de emoción, recordó el vínculo que los unía y se despidió públicamente de una de las personas más importantes de su vida.

La carta de Nicolás Cabré a su hermano Duilio tras su muerte

Nicolás Cabré siempre mantuvo al margen su vida personal y familiar de la exposición de su trabajo en la actuación. Si bien en algunas oportunidades habló de su padre y de su hermano Duilio, siempre optó por preservar su privacidad. No obstante, tras la muerte de Duilio, el artista se pronunció en sus historias de 24 horas ante esta sentida e irreparable pérdida.

Nicolás Cabré junto a su hermano Duilio | Instagram

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy”, comenzó diciendo el artista en el extenso texto que compartió junto a una imagen en la que se lo ve junto a su hermano. Con una profunda carga emocional, recordó los 46 años que compartieron y destacó lo significativo que fue contar con su compañía a lo largo de su vida. “Con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, expresó. Si bien evitó brindar detalles sobre las causas de su muerte, expresó el profundo agradecimiento que sentía por el vínculo que construyeron.

En ese sentido, valoró: "Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías” y le agradeció “de corazón”. Finalmente, se despidió con un mensaje cargado de tristeza y amor: “Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.

El mensaje de Nicolás Cabré a su hermano Duilio | Instagram

Así era la relación de Nicolás Cabré con su hermano Duilio

A diferencia de la popularidad de su hermano, Duilio eligió mantener un perfil bajo y llevar una vida alejada de los medios de comunicación y del ambiente artístico. Según contó Nicolás Cabré en una entrevista con Mirtha Legrand, entre ambos había una diferencia de un año y ocho meses, aunque siempre fueron muy unidos y compartieron un estrecho vínculo.

Duilio, el hermano de Nicolás Cabré | Instagram

En aquella oportunidad, el actor también reveló que Duilio había heredado de su padre el oficio de taxista. “Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Hacía otras cosas y ahora está con el taxi”, contó. Además, destacó las dificultades de esa profesión y valoró la manera en la que su hermano enfrentaba las adversidades: “Es complicada la realidad del taxista. Pero la rema con hidalguía”.

Uno de los últimos detalles que llamó la atención de sus seguidores fue una fotografía que Nicolás Cabré compartió junto a su hermano, en la que varios usuarios repararon en el increíble parecido físico entre ambos. “Mi hermano es un clon. Lo que queda de la juventud en una foto. Duilio, hermano, juventud”, escribió el actor junto a la imagen. En contraposición, el hombre había adoptado un perfil completamente reservado y sus redes sociales se mantenían privadas.

Luego de conocerse la muerte del hermano del dramaturgo, el equipo de la obra teatral Ni media palabra decidió cancelar la presentación que estaba prevista para este domingo, ya que el esposo de Rocío Pardo se encuentra junto a sus familiares en medio del duelo. Asimismo, las actividades de promoción que el elenco tenía previstas en Uruguay también fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

Nicolás y Duilio Cabré | Redes Sociales

La muerte de Duilio llega poco más de un año después del fallecimiento de su madre, Cristina Birckenstadt, quien murió el 12 de junio de 2025 tras atravesar una larga enfermedad. Así, la vida vuelve a golpear con fuerza a Nicolás Cabré, que atraviesa un nuevo y doloroso duelo, refugiándose en sus seres queridos para transitar esta irreparable pérdida.